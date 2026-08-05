Energy Transfer збільшила експорт NGL на 25% і готує додаткові 55 тис. барелів LPG на добу

У другому кварталі 2026 року експорт природних газових рідин через інфраструктуру Energy Transfer зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та встановив рекорд компанії. Окремо заплановане розширення термінала Nederland має додати 55 тис. барелів на добу експортної потужності для LPG. Збільшення американської інфраструктури важливе для європейського ринку, який дедалі більше залежить від імпортного пропану й бутану зі США.

Експортні обсяги встановили новий рекорд

Energy Transfer 4 серпня повідомила, що в другому кварталі 2026 року її експорт природних газових рідин, або NGL, зріс на 25% у річному вимірі. Компанія назвала цей показник новим квартальним рекордом.

NGL є ширшою групою продуктів, до якої входять пропан, бутан, етан та інші компоненти. Тому зростання на 25% не можна повністю прирівнювати до збільшення експорту LPG. Водночас мережа Energy Transfer охоплює фракціонування, зберігання та морське відвантаження пропану й бутану, а її розширення безпосередньо збільшує можливості американського ринку LPG.

Обсяги транспортування NGL у другому кварталі зросли на 13% і також досягли рекордного рівня. Фракціонування — розділення суміші природних газових рідин на окремі товарні компоненти — збільшилося на 3%.

Nederland отримає нову LPG-потужність і два причали

Energy Transfer підтвердила реалізацію розширення експортного термінала Nederland у Техасі. Проєкт має додати 55 тис. барелів на добу потужності для відвантаження LPG і 240 тис. барелів на добу для етану.

Компанія також розширить трубопровід між центром фракціонування Mont Belvieu і Nederland, збільшить холодильні потужності та побудує два додаткові причали для суден, що перевозять природні газові рідини. Введення об’єктів у роботу передбачене поетапно з 2028 року.

У другому кварталі Energy Transfer завершила модернізацію трубопроводу Lone Star Express, додавши понад 90 тис. барелів на добу пропускної здатності для NGL із Пермського басейну. Компанія також уклала довгострокові угоди на транспортування або фракціонування близько 300 тис. барелів на добу до 2030-х років.

Американський ресурс посилює роль у балансуванні ринку LPG

Розширення відбувається в період, коли експортні потоки LPG з Перської затоки залишаються вразливими до воєнних і транспортних обмежень. У результаті США стали головним гнучким джерелом додаткового пропану для міжнародного ринку.

Для Європи цей процес має окреме значення. Після припинення імпорту російського LPG європейські покупці збільшили залежність від американських вантажів. «Термінал» раніше аналізував, як США заміщують російський ресурс на європейському ринку LPG та чому обмеження Ормузької протоки посилюють конкуренцію Європи й Азії за американський пропан.

Збільшення потужності Nederland не дасть негайного ефекту, оскільки проєкт почне працювати не раніше 2028 року. Проте рекордне зростання поточних відвантажень показує, що наявна американська інфраструктура вже працює з підвищеним експортним навантаженням.

Джерела: Energy Transfer: результати другого кварталу 2026 року, Energy Transfer: розширення термінала Nederland.