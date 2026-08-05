Середня ціна бензину у США залишилася вищою за 4 долари за галон

Управління енергетичної інформації США 4 серпня оприлюднило щотижневе оновлення роздрібних цін. Середня вартість регулярного бензину на 3 серпня становила 4,079 долара за галон — на 1,7 цента менше, ніж тижнем раніше, але на 93,9 цента більше, ніж рік тому.

Незначне загальнонаціональне зниження приховує значні відмінності між регіонами

Середня ціна бензину всіх марок у США знизилася за тиждень із 4,228 до 4,211 долара за галон. Регулярний бензин подешевшав із 4,096 до 4,079 долара, середньооктановий — із 4,676 до 4,661 долара, преміальний — із 5,072 до 5,057 долара за галон. Усі ціни враховують податки.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року регулярний бензин подорожчав на 0,939 долара за галон. Порівняно з показником дворічної давнини приріст становив 0,631 долара.

Найдорожчим великим регіональним ринком залишалося Західне узбережжя, де регулярний бензин коштував у середньому 5,130 долара за галон. Без урахування Каліфорнії показник становив 4,685 долара. У самій Каліфорнії середня ціна досягла 5,495 долара за галон.

На узбережжі Мексиканської затоки регулярний бензин коштував 3,604 долара за галон, що на 8,6 цента менше, ніж попереднього тижня. На Східному узбережжі ціна знизилася на 5,3 цента — до 3,944 долара.

У регіоні Середнього Заходу показник, навпаки, зріс на 4,7 цента — до 3,929 долара. У Скелястих горах ціна підвищилася на 5,6 цента — до 4,139 долара за галон.

Найбільше тижневе зниження серед наведених штатів зафіксовано у Флориді: на 15 центів, до 3,771 долара за галон. У Техасі бензин подешевшав на 11,2 цента — до 3,532 долара. В Огайо ціна зросла на 23,6 цента — до 4,085 долара за галон.

У Лос-Анджелесі регулярний бензин коштував 5,474 долара за галон, у Сан-Франциско — 5,569 долара, у Сіетлі — 5,259 долара. У Х’юстоні середня ціна становила 3,539 долара за галон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.