США можуть продовжити послаблення правил морських перевезень для стримування цін на бензин

Білий дім готується продовжити тимчасове звільнення паливних перевезень від вимог закону Джонса. Захід має збільшити доступність танкерів і зменшити логістичні обмеження між портами США, хоча незалежні оцінки вказують, що його вплив на роздрібну ціну становитиме лише кілька центів на галон.

Регуляторне послаблення має розширити транспортні можливості, але не усуває глобального дефіциту

Reuters повідомив 4 серпня, що адміністрація США очікувано продовжить звільнення від вимог закону Джонса, яке завершується 16 серпня. Закон вимагає, щоб вантажі між американськими портами перевозили судна, побудовані у США, що належать американським компаніям і мають американські екіпажі.

Тимчасове звільнення дозволяє ширше використовувати іноземний флот для перевезення нафти й пального між портами. Його метою є зменшення транспортних вузьких місць та збільшення доступності бензину в регіонах, залежних від морського постачання.

Чинне звільнення стало найдовшим призупиненням вимог закону Джонса. За чотири з половиною місяці до кінця липня його застосували майже 200 разів, свідчать дані уряду США.

Середня ціна бензину в країні перевищувала 4 долари за галон. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що послаблення сприяло зниженню цін на енергоресурси в Каліфорнії та на Східному узбережжі й що його продовження є вірогідним.

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі зазначив, що звільнення збільшує кількість доступних танкерів, однак може знизити ціну бензину лише на кілька центів за галон. За його оцінкою, можливості адміністрації впливати на ринок обмежені, оскільки експорт із Перської затоки залишається ускладненим через перебої навколо Ормузької протоки.

Представники морської галузі та частина законодавців вимагають географічно обмежити звільнення й посилити перевірку кожного вантажу. Вони вважають, що широке використання іноземних суден послаблює американський флот і не забезпечує пропорційної вигоди споживачам.

«Президент використовуватиме всі наявні інструменти, зокрема публічний тиск, щоб заохочувати зниження цін на енергоресурси для американців», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.