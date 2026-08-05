США можуть продовжити послаблення правил морських перевезень для стримування цін на бензин

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

США можуть продовжити послаблення правил морських перевезень для стримування цін на бензин

Білий дім готується продовжити тимчасове звільнення паливних перевезень від вимог закону Джонса. Захід має збільшити доступність танкерів і зменшити логістичні обмеження між портами США, хоча незалежні оцінки вказують, що його вплив на роздрібну ціну становитиме лише кілька центів на галон.

Регуляторне послаблення має розширити транспортні можливості, але не усуває глобального дефіциту

Reuters повідомив 4 серпня, що адміністрація США очікувано продовжить звільнення від вимог закону Джонса, яке завершується 16 серпня. Закон вимагає, щоб вантажі між американськими портами перевозили судна, побудовані у США, що належать американським компаніям і мають американські екіпажі.

Тимчасове звільнення дозволяє ширше використовувати іноземний флот для перевезення нафти й пального між портами. Його метою є зменшення транспортних вузьких місць та збільшення доступності бензину в регіонах, залежних від морського постачання.

Чинне звільнення стало найдовшим призупиненням вимог закону Джонса. За чотири з половиною місяці до кінця липня його застосували майже 200 разів, свідчать дані уряду США.

Середня ціна бензину в країні перевищувала 4 долари за галон. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що послаблення сприяло зниженню цін на енергоресурси в Каліфорнії та на Східному узбережжі й що його продовження є вірогідним.

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі зазначив, що звільнення збільшує кількість доступних танкерів, однак може знизити ціну бензину лише на кілька центів за галон. За його оцінкою, можливості адміністрації впливати на ринок обмежені, оскільки експорт із Перської затоки залишається ускладненим через перебої навколо Ормузької протоки.

Представники морської галузі та частина законодавців вимагають географічно обмежити звільнення й посилити перевірку кожного вантажу. Вони вважають, що широке використання іноземних суден послаблює американський флот і не забезпечує пропорційної вигоди споживачам.

«Президент використовуватиме всі наявні інструменти, зокрема публічний тиск, щоб заохочувати зниження цін на енергоресурси для американців», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3365)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: