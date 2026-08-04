Морський експорт російських нафтопродуктів у липні скоротився на третину

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , ,

Морський експорт російських нафтопродуктів у липні скоротився на третину

У липні 2026 року морський експорт нафтопродуктів із росії зменшився приблизно на 33% проти червня — до 3,9 млн тонн. Найглибше скоротилися постачання дизельного пального та газойлю: їхній сукупний обсяг упав майже на 60%, що може обмежити доступність вантажів на зовнішніх ринках.

Зниження виробництва на НПЗ та експортні обмеження різко скоротили пропозицію дизпалива

Reuters 4 серпня повідомило, що російський морський експорт дизельного пального та газойлю в липні скоротився приблизно до 750 тис. тонн. Скорочення було пов’язане зі зниженням виробництва пального після українських атак на нафтопереробні заводи, а також із запровадженими експортними обмеженнями.

Тимчасову заборону на експорт дизельного пального для виробників продовжили до кінця серпня. Водночас обмеження передбачають винятки для контрактів, укладених до набрання забороною чинності, та для постачання за міжурядовими угодами.

Експорт нафти для нафтохімічної промисловості, або нафти, у липні зменшився на 35% — приблизно до 800 тис. тонн. Паливний мазут і вакуумний газойль забезпечили близько 60% загального експорту російських нафтопродуктів. Їхній сукупний обсяг скоротився приблизно на 21% — до 2,3 млн тонн.

Опитані агентством трейдери зазначили, що зменшення російського експорту може звузити доступність вантажів для покупців в Азії, на Близькому Сході, у Туреччині та Бразилії. Таким чином, обмеження зачіпають насамперед сегменти середніх дистилятів і важких продуктів, які росія після західних санкцій переорієнтовувала на неєвропейські ринки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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