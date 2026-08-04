Морський експорт російських нафтопродуктів у липні скоротився на третину

У липні 2026 року морський експорт нафтопродуктів із росії зменшився приблизно на 33% проти червня — до 3,9 млн тонн. Найглибше скоротилися постачання дизельного пального та газойлю: їхній сукупний обсяг упав майже на 60%, що може обмежити доступність вантажів на зовнішніх ринках.

Зниження виробництва на НПЗ та експортні обмеження різко скоротили пропозицію дизпалива

Reuters 4 серпня повідомило, що російський морський експорт дизельного пального та газойлю в липні скоротився приблизно до 750 тис. тонн. Скорочення було пов’язане зі зниженням виробництва пального після українських атак на нафтопереробні заводи, а також із запровадженими експортними обмеженнями.

Тимчасову заборону на експорт дизельного пального для виробників продовжили до кінця серпня. Водночас обмеження передбачають винятки для контрактів, укладених до набрання забороною чинності, та для постачання за міжурядовими угодами.

Експорт нафти для нафтохімічної промисловості, або нафти, у липні зменшився на 35% — приблизно до 800 тис. тонн. Паливний мазут і вакуумний газойль забезпечили близько 60% загального експорту російських нафтопродуктів. Їхній сукупний обсяг скоротився приблизно на 21% — до 2,3 млн тонн.

Опитані агентством трейдери зазначили, що зменшення російського експорту може звузити доступність вантажів для покупців в Азії, на Близькому Сході, у Туреччині та Бразилії. Таким чином, обмеження зачіпають насамперед сегменти середніх дистилятів і важких продуктів, які росія після західних санкцій переорієнтовувала на неєвропейські ринки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.