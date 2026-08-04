Північна територія Австралії запропонувала 220 млн літрів сховищ для стратегічного резерву

Уряд Північної території Австралії звернувся до федерального уряду з пропозицією включити паливну інфраструктуру Gove до майбутнього резерву вартістю 3,2 млрд австралійських доларів. Сім резервуарів і глибоководний порт можуть забезпечити зберігання 220 млн літрів, або 1,38 млн барелів, нафтопродуктів.

Наявна портова інфраструктура може забезпечити близько 22% запланованої місткості нового австралійського резерву пального

Головна міністерка Північної території Лія Фінок’яро разом із представниками аборигенних корпорацій Gumatj і Rirratjingu 31 липня звернулася до прем’єр-міністра Ентоні Албаніза з проханням профінансувати модернізацію резервуарів. Інфраструктуру можуть вивести з експлуатації після згортання видобутку бокситів Rio Tinto в Gove наприкінці десятиліття.

Федеральний уряд планує сформувати резерв дизпалива й авіапального обсягом 1 млрд літрів, або 6,29 млн барелів. Місткість Gove становить приблизно 22% від цього показника. До комплексу входять сім резервуарів, придатних для зберігання пального, глибоководний порт, танкерний причал і трубопровід між портовим та окремим резервуарним парком легких нафтопродуктів.

Уряд території зазначив, що рішення щодо майбутнього інфраструктури необхідно ухвалити до середини 2027 року. Водночас віддаленість Gove від основних центрів споживання може впливати на витрати розподілу та швидкість реагування під час перебоїв.

За даними Kpler, торік до Gove імпортували близько 121 тис. тонн газойлю, 11 тис. тонн бензину та 5 тис. тонн авіапального. Станом на 28 липня Австралія мала запаси газойлю, еквівалентні 39 дням споживання, авіапального — 34 дням, бензину — 43 дням.

Загальні запаси газойлю в країні або в її виключній економічній зоні становили 22,89 млн барелів. Запаси авіапального дорівнювали 5,87 млн барелів, бензину — 11,48 млн барелів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.