Північна територія Австралії запропонувала 220 млн літрів сховищ для стратегічного резерву

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Уряд Північної території Австралії звернувся до федерального уряду з пропозицією включити паливну інфраструктуру Gove до майбутнього резерву вартістю 3,2 млрд австралійських доларів. Сім резервуарів і глибоководний порт можуть забезпечити зберігання 220 млн літрів, або 1,38 млн барелів, нафтопродуктів.

Наявна портова інфраструктура може забезпечити близько 22% запланованої місткості нового австралійського резерву пального

Головна міністерка Північної території Лія Фінок’яро разом із представниками аборигенних корпорацій Gumatj і Rirratjingu 31 липня звернулася до прем’єр-міністра Ентоні Албаніза з проханням профінансувати модернізацію резервуарів. Інфраструктуру можуть вивести з експлуатації після згортання видобутку бокситів Rio Tinto в Gove наприкінці десятиліття.

Федеральний уряд планує сформувати резерв дизпалива й авіапального обсягом 1 млрд літрів, або 6,29 млн барелів. Місткість Gove становить приблизно 22% від цього показника. До комплексу входять сім резервуарів, придатних для зберігання пального, глибоководний порт, танкерний причал і трубопровід між портовим та окремим резервуарним парком легких нафтопродуктів.

Уряд території зазначив, що рішення щодо майбутнього інфраструктури необхідно ухвалити до середини 2027 року. Водночас віддаленість Gove від основних центрів споживання може впливати на витрати розподілу та швидкість реагування під час перебоїв.

За даними Kpler, торік до Gove імпортували близько 121 тис. тонн газойлю, 11 тис. тонн бензину та 5 тис. тонн авіапального. Станом на 28 липня Австралія мала запаси газойлю, еквівалентні 39 дням споживання, авіапального — 34 дням, бензину — 43 дням.

Загальні запаси газойлю в країні або в її виключній економічній зоні становили 22,89 млн барелів. Запаси авіапального дорівнювали 5,87 млн барелів, бензину — 11,48 млн барелів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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