Збільшення квот ОПЕК+ на 188 тис. барелів на добу поки що не гарантує додаткового постачання

Сім учасників ОПЕК+, які добровільно обмежували видобуток, погодили підвищення квот на вересень. Однак аналіз Reuters Open Interest від 3 серпня вказує, що обмежена пропускна спроможність морських маршрутів і фактичне недовиконання квот можуть зробити рішення переважно формальним.

Реальна пропозиція нафти визначається не лише квотами, а й можливістю видобути та фізично доставити погоджені обсяги

Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман домовилися збільшити видобуток у вересні на 188 тис. барелів на добу. Цим завершується поетапне скасування добровільного скорочення на 1,65 млн барелів на добу, погодженого у 2023 році.

За даними опитування Reuters, вісім членів ОПЕК, на яких поширюються квоти, у червні видобували 20,276 млн барелів на добу — на 6,246 млн барелів на добу менше від погодженого цільового рівня. Видобуток росії становив 8,928 млн барелів на добу, майже на 1 млн барелів нижче її квоти.

Матеріал наголошує, що за умов обмеженого руху через Ормузьку протоку та невизначеності навколо Баб-ель-Мандебської протоки держави ОПЕК+ не мають можливості повністю доставити на ринок навіть уже видобуту нафту. Тому значення нових квот залежить від відновлення стабільного судноплавства.

На початку азійських торгів 3 серпня Brent знижувалася на 6,8%, до $83,98 за барель. Це було приблизно на 34% нижче максимуму періоду війни в Ірані — $126,41 за барель 30 квітня, але на 16% вище рівня $72,48 за барель, зафіксованого 27 лютого.

Reuters Open Interest розглядає кілька сценаріїв: повне відновлення судноплавства після домовленості, чергування загострень і перемир’їв або подальшу ескалацію з ударами по енергетичній інфраструктурі. У разі нормалізації маршрутів підвищені квоти можуть швидко збільшити фактичну пропозицію. За тривалих перебоїв вирішальним залишатиметься обсяг нафти, який реально проходить через морські вузькі місця.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters Open Interest.