ОПЕК+ підвищила квоти на видобуток нафти у вересні на 188 тис. барелів на добу

Обновлено: Август 03, 2026. Тэги: , , , , , , ,

ОПЕК+ підвищила квоти на видобуток нафти у вересні на 188 тис. барелів на добу

ОПЕК+ 2 серпня погодила збільшення квот на видобуток нафти приблизно на 188 тис. барелів на добу з вересня 2026 року. Рішення завершує поетапне скасування добровільного скорочення пропозиції на 1,65 млн барелів на добу, запровадженого у 2023 році. Водночас експортні перебої у Перській затоці, росії та Казахстані обмежують фактичний вплив підвищених квот на доступну світову пропозицію.

Підвищення вересневих квот завершує повернення 1,65 млн барелів на добу, але ОПЕК+ не визначила політику на четвертий квартал

Рішення ухвалили сім держав, які беруть участь у щомісячному управлінні видобутком: Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман. Збільшення приблизно на 188 тис. барелів на добу має завершити згортання добровільного скорочення на 1,65 млн барелів на добу, узгодженого у 2023 році.

Reuters зазначає, що попередні підвищення квот ОПЕК+ упродовж 2026 року переважно залишалися формальними. Експорт нафти з країн Перської затоки, росії та Казахстану обмежували війни проти Ірану й України, тому номінальне зростання квот не забезпечувало відповідного збільшення фізичних обсягів на ринку.

У заяві ОПЕК+ не визначено виробничу політику на останні три місяці 2026 року. Перед засіданням джерела Reuters повідомляли, що група може призупинити подальше нарощування квот у четвертому кварталі.

Після вересневого рішення чинним залишається інший рівень скорочень обсягом близько 2 млн барелів на добу. Ці обмеження, запроваджені у 2022 році, мають діяти до кінця 2026 року. ОПЕК+ також перевіряє виробничі потужності учасників, щоб визначити базові рівні для квот на 2027 рік. Наступне засідання семи держав заплановано на 6 вересня.

«ОПЕК+ завершила згортання добровільних скорочень. Наступним викликом стане управління профіцитом, який може виникнути після нормалізації експортних потоків», — заявив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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