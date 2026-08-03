ОПЕК+ підвищила квоти на видобуток нафти у вересні на 188 тис. барелів на добу

ОПЕК+ 2 серпня погодила збільшення квот на видобуток нафти приблизно на 188 тис. барелів на добу з вересня 2026 року. Рішення завершує поетапне скасування добровільного скорочення пропозиції на 1,65 млн барелів на добу, запровадженого у 2023 році. Водночас експортні перебої у Перській затоці, росії та Казахстані обмежують фактичний вплив підвищених квот на доступну світову пропозицію.

Підвищення вересневих квот завершує повернення 1,65 млн барелів на добу, але ОПЕК+ не визначила політику на четвертий квартал

Рішення ухвалили сім держав, які беруть участь у щомісячному управлінні видобутком: Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман. Збільшення приблизно на 188 тис. барелів на добу має завершити згортання добровільного скорочення на 1,65 млн барелів на добу, узгодженого у 2023 році.

Reuters зазначає, що попередні підвищення квот ОПЕК+ упродовж 2026 року переважно залишалися формальними. Експорт нафти з країн Перської затоки, росії та Казахстану обмежували війни проти Ірану й України, тому номінальне зростання квот не забезпечувало відповідного збільшення фізичних обсягів на ринку.

У заяві ОПЕК+ не визначено виробничу політику на останні три місяці 2026 року. Перед засіданням джерела Reuters повідомляли, що група може призупинити подальше нарощування квот у четвертому кварталі.

Після вересневого рішення чинним залишається інший рівень скорочень обсягом близько 2 млн барелів на добу. Ці обмеження, запроваджені у 2022 році, мають діяти до кінця 2026 року. ОПЕК+ також перевіряє виробничі потужності учасників, щоб визначити базові рівні для квот на 2027 рік. Наступне засідання семи держав заплановано на 6 вересня.

«ОПЕК+ завершила згортання добровільних скорочень. Наступним викликом стане управління профіцитом, який може виникнути після нормалізації експортних потоків», — заявив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.