ОПЕК+ може призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня 2026 року

Очікується, що група ОПЕК+ із семи членів після вересня призупинить поетапне збільшення видобутку та збереже виробництво стабільним до кінця 2026 року.
Пауза має дати час для переговорів щодо квот на 2027 рік
За наведеними даними, сім членів ОПЕК+ можуть призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня. ОПЕК+ — це формат координації країн-виробників нафти щодо обсягів видобутку.
Виробництво планують підтримувати на стабільному рівні до кінця 2026 року. Такий крок має виграти час для переговорів щодо національних квот видобутку на 2027 рік.
У матеріалі ці квоти описані як дедалі більш суперечливі, що підкреслює складність внутрішніх домовленостей усередині групи.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.