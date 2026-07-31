Рязанський НПЗ зупинив перероблення нафти орієнтовно на два тижні

Один із найбільших російських НПЗ повністю припинив перероблення сирої нафти після атаки безпілотників. Підприємство, яке у 2024 році виробило 3,4 млн тонн дизельного пального, може не працювати близько двох тижнів.

Зупинення заводу вилучає з ринку значний обсяг російського дизпального та ускладнює стабілізацію внутрішнього балансу

Рязанський НПЗ, що належить «Роснефти», зупинився 29 липня після нічної атаки. За інформацією двох галузевих джерел Reuters, відновлення роботи може тривати близько двох тижнів.

Після незапланованого зупинення оператору необхідно послідовно повернути в роботу первинні та вторинні установки, налаштувати технологічні процеси й відновити відповідність готової продукції стандартам якості. Інфраструктура заводу вже зазнавала пошкоджень 15 травня, що також призвело до призупинення роботи.

У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн сирої нафти — близько 4,9% загального обсягу перероблення в росії. Підприємство виробило 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,3 млн тонн мазуту.

Попри зупинення, 30 липня завод продовжував пропонувати бензин і дизельне пальне на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. «Роснефть» не відповіла на запит Reuters щодо коментаря.

«Рязанський НПЗ припинив роботу в середу. Очікується, що зупинення триватиме близько двох тижнів», — повідомило одне з галузевих джерел Reuters.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.