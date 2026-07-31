IEA: паливна волатильність прискорила продажі електромобілів у другому кварталі

International Energy Agency 30 липня повідомило, що енергетична криза, спричинена війною на Близькому Сході, знову зробила паливну волатильність ключовим фактором для споживачів і бізнесу. За даними IEA, продажі електромобілів у другому кварталі зросли на 35% проти першого кварталу, а частка електромобілів у світових продажах авто у 2026 році очікується на рівні 29%.

Зростання електромобільного сегмента стало відповіддю на ризики цінової волатильності моторного пального

IEA опублікувало звіт Electric Car Markets in a Time of Uncertainty, у якому пов’язало активізацію продажів електромобілів із новим періодом паливної волатильності. Агентство зазначило, що автомобільний транспорт припадає майже на половину світового використання нафти і є безпосередньо вразливим до коливань цін на пальне та порушень постачання.

За даними IEA, загальні продажі автомобілів у світі в січні–червні 2026 року знизилися приблизно на 5% рік до року. Водночас продажі електромобілів у другому кварталі були на 35% вищими, ніж у першому кварталі, і досягли рекордних рівнів у 50 країнах. Австралія, Бразилія, Індія, Корея та В’єтнам приблизно подвоїли продажі електромобілів у березні–червні порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Ситуація у Європі

IEA зазначило, що політична підтримка електромобілів посилилася в Європі, Латинській Америці та Південно-Східній Азії. За підсумками першого півріччя 2026 року більш ніж 90 країн зафіксували річне зростання продажів електромобілів. У першій половині року електромобілі становили 24% світових продажів автомобілів.

За оцінкою IEA, у 2026 році електромобілі досягнуть 29% загальних продажів автомобілів у світі. Це на один процентний пункт вище за попередню оцінку агентства. Цей показник відображає зміну структури споживання транспорту в умовах цінових і логістичних ризиків на ринку нафти та нафтопродуктів.

Argus Media, аналізуючи звіт IEA, окремо зазначило, що Європа показала найсильніше зростання серед основних ринків електромобілів у січні–червні: продажі зросли на 30% рік до року. У Німеччині продажі збільшилися приблизно на 140 тис. автомобілів, у Великій Британії — приблизно на 100 тис., у Франції — приблизно на 95 тис. Частка електромобілів у загальних продажах авто в ЄС перевищила 30% проти 27% у 2025 році, а у Великій Британії зросла до 38%.

Джерело: Terminal. За матеріалами: International Energy Agency, Argus Media.