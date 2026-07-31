Португалія запроваджує 33-відсотковий податок на надприбутки нафтових компаній

Уряд Португалії схвалив податок у розмірі 33% на надзвичайні прибутки нафтових і нафтопереробних компаній, отримані у 2026 році. Надходження планують спрямувати на компенсацію впливу високих цін на пальне для домогосподарств і вразливих підприємств.

Оподатковуватиметься частина прибутку, що більш ніж на 20% перевищує середній показник за 2024–2025 роки

Міністерство фінансів Португалії повідомило, що ставка 33% застосовуватиметься до частини прибутку 2026 року, яка більш ніж на 20% перевищить середній прибуток відповідної компанії за 2024 і 2025 роки.

Рішення пояснюється різким зростанням цін на викопне паливо на тлі війни з Іраном. Уряд заявив, що домогосподарства й підприємства несуть додаткові витрати, тоді як нафтові та переробні компанії отримують надзвичайні прибутки через зовнішні ринкові умови.

Податок поширюватиметься на всі нафтові компанії, які працюють у Португалії, включно з Galp Energia. Компанія повідомила про зростання скоригованого чистого прибутку в другому кварталі на 45%, до €540 млн, та підвищила дивіденд на 2026 рік на 10%.

Кошти від податку мають фінансувати компенсаційні заходи для споживачів, а також інвестиції, спрямовані на скорочення залежності економіки від викопного палива. Законопроєкт передадуть парламенту для остаточного затвердження.

«Справедливо й необхідно створити механізм солідарності, оподаткувавши частину цих виняткових прибутків для фінансування заходів, які компенсують вплив підвищення цін на пальне на домогосподарства та найбільш уразливі підприємства», — заявило Міністерство фінансів Португалії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.