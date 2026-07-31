Головний експортний термінал Казахстану втретє за липень припинив завантаження нафти

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська знову зупинив завантаження танкерів після ураження двох суден. Через цей маршрут проходить близько 80% нафтового експорту Казахстану, більшість якого спрямовується до Європи.

Повторні зупинення КТК створюють ризик вимушеного скорочення видобутку через відсутність рівноцінного експортного маршруту

Казахстанський експортний термінал у Чорному морі закрився 30 липня втретє від початку місяця. Зупинення сталося лише через два дні після відновлення завантаження, якому передувала тижнева перерва.

Каспійський трубопровідний консорціум повідомив про атаку на танкери Nissos Sifnos під прапором Маршаллових Островів і Marathi під прапором острова Мен. На Nissos Sifnos, який перебував під завантаженням біля термінала, виникла пожежа.

За даними LSEG, щонайменше п’ять танкерів, які раніше зазначали термінал КТК як пункт призначення, змінили курс у напрямку Туреччини, Іспанії або перейшли у статус очікування подальших розпоряджень.

КТК транспортує близько 80% казахстанського нафтового експорту. Попередні зупинення змушували Казахстан тимчасово скорочувати видобуток, оскільки країна не має альтернативного маршруту порівнянної пропускної здатності. Казахстан забезпечує приблизно 2% світового добового постачання нафти, а більшість його експорту надходить до Європи.

Трубопровід завдовжки 1510 км з’єднує родовище Тенгіз із російським узбережжям Чорного моря. Загальна вартість його будівництва становила $2,6 млрд.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.