Головний експортний термінал Казахстану втретє за липень припинив завантаження нафти

Обновлено: Июль 31, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Головний експортний термінал Казахстану втретє за липень припинив завантаження нафти

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська знову зупинив завантаження танкерів після ураження двох суден. Через цей маршрут проходить близько 80% нафтового експорту Казахстану, більшість якого спрямовується до Європи.

Повторні зупинення КТК створюють ризик вимушеного скорочення видобутку через відсутність рівноцінного експортного маршруту

Казахстанський експортний термінал у Чорному морі закрився 30 липня втретє від початку місяця. Зупинення сталося лише через два дні після відновлення завантаження, якому передувала тижнева перерва.

Каспійський трубопровідний консорціум повідомив про атаку на танкери Nissos Sifnos під прапором Маршаллових Островів і Marathi під прапором острова Мен. На Nissos Sifnos, який перебував під завантаженням біля термінала, виникла пожежа.

За даними LSEG, щонайменше п’ять танкерів, які раніше зазначали термінал КТК як пункт призначення, змінили курс у напрямку Туреччини, Іспанії або перейшли у статус очікування подальших розпоряджень.

КТК транспортує близько 80% казахстанського нафтового експорту. Попередні зупинення змушували Казахстан тимчасово скорочувати видобуток, оскільки країна не має альтернативного маршруту порівнянної пропускної здатності. Казахстан забезпечує приблизно 2% світового добового постачання нафти, а більшість його експорту надходить до Європи.

Трубопровід завдовжки 1510 км з’єднує родовище Тенгіз із російським узбережжям Чорного моря. Загальна вартість його будівництва становила $2,6 млрд.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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