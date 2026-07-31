Argus пов’язує невизначеність навколо Ормузу з ризиками для фрахту LPG/NGL і нафтопродуктів

Argus Media 30 липня опублікувало аналітичний матеріал про ситуацію навколо Ормузької протоки. Матеріал віднесено до ринків crude, LPG/NGLs, oil products і freight. Argus зазначає, що нафтові ціни відійшли від нещодавніх максимумів, але невизначеність навколо одного з головних енергетичних вузьких місць зберігається.

Ормузька протока залишається фактором невизначеності для морської логістики енергоресурсів

У матеріалі Argus розглянуто вплив конфліктної ситуації навколо Ормузької протоки на енергетичні ринки та фрахт. У фокусі аналізу — постачання нафти, ринок LPG/NGLs, нафтопродукти, морські перевезення, зміни маршрутів, регіональна дипломатія та наслідки для глобальних ринків сировини.

Argus зазначив, що ціни на нафту відступили від нещодавніх пікових значень, однак невизначеність навколо великого енергетичного chokepoint зберігається. Для учасників ринку LPG та інших нафтопродуктів така невизначеність важлива не лише через ціну ресурсу, а й через фрахтову складову, страхові ризики, доступність суден і можливі зміни маршрутів.

Фрахт як окремий ринковий ризик

Участь у матеріалі керівника напряму EMEA Freight John Olett підкреслює, що логістика розглядається як самостійний чинник ринкового ризику. У випадку LPG/NGLs це особливо важливо, оскільки міжнародна торгівля цими продуктами залежить від морських партій, спеціалізованого тоннажу та стабільності маршрутів.

Матеріал не наводить окремого котирування LPG або кількісної оцінки зміни фрахту саме для LPG. Водночас він прямо відносить аналіз до сегментів LPG/NGLs, oil products і freight, тобто до тих ринків, де ризик морської логістики може впливати на торгові рішення, строки постачання та премії доставки.

Для європейського ринку нафтопродуктів подібні сигнали мають значення через залежність частини поставок від міжнародної морської логістики та цінових очікувань на глобальному ринку енергоресурсів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.