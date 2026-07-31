Хедж-фонди повертаються до нафтових ф’ючерсів на тлі ризиків для ключових проток

Після різкого скорочення позицій на нафтовому ринку хедж-фонди знову нарощують активність у Brent. Причиною стали ризики для Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток, які повернули на ринок бичачі настрої.

Чисті позиції у Brent зросли до двомісячного максимуму

Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном відбулося одне з найбільших скорочень позицій хедж-фондів за ф’ючерсами та опціонами на нафту. Однак закриття Ормузької протоки, а тепер і Баб-ель-Мандебської, знову зробило актуальними очікування зростання цін.

Чисті позиції хедж-фондів у ф’ючерсах та опціонах ICE Brent відновилися до еквівалента понад 192 млн барелів за тиждень до 21 липня. Це двомісячний максимум. ICE Brent — це біржовий індикатор вартості північноморської нафти Brent.

Позиціонування хедж-фондів у NYMEX WTI у червні-липні було дещо стагнаційним. Це свідчить, що спекулянти воліють уникати ф’ючерсів із фізичним постачанням. NYMEX WTI — це біржовий контракт на американську нафту West Texas Intermediate.

Додатковим чинником волатильності стала нижча торгова активність: відкритий інтерес в ICE Brent впав на 11% у річному вимірі, що посилило амплітуду цінових коливань.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.