Єврокомісія зафіксувала середню ціну LPG в ЄС на рівні 848,92 євро за 1000 л

Обновлено: Июль 31, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Єврокомісія зафіксувала середню ціну LPG в ЄС на рівні 848,92 євро за 1000 л

Європейська комісія 30 липня 2026 року оновила Weekly Oil Bulletin із цінами на моторне пальне. Для LPG як моторного пального середня ціна з податками в ЄС становила 848,92 євро за 1000 л, а в єврозоні — 881,15 євро за 1000 л.

Офіційна статистика ЄС показала значний розрив між країнами за цінами LPG та податковими ставками

Оновлений бюлетень Європейської комісії містить порівнянні дані щодо цін на нафтопродукти з податками, без податків, а також окремі таблиці щодо податків і динаміки цін.  Середній показник для ЄС-27 становив 848,92 євро за 1000 л, для єврозони — 881,15 євро за 1000 л.

Найвищі й найнижчі ціни LPG

Серед країн, які подали дані щодо LPG, найвищі ціни з податками зафіксовано в Німеччині — 1092,75 євро за 1000 л, Іспанії — 1052,12 євро за 1000 л і Франції — 1007,90 євро за 1000 л. Найнижчі значення були в Болгарії — 629,10 євро за 1000 л, Польщі — 711,64 євро за 1000 л, Хорватії — 735,00 євро за 1000 л, Люксембурзі — 740,00 євро за 1000 л і Литві — 749,64 євро за 1000 л.

Кінцева ціна автогазу в Європі формується не лише через базову вартість ресурсу, а й через різні моделі оподаткування, національні ставки ПДВ та акцизів. У бюлетені також наведено ставки ПДВ для LPG: 8% у Люксембурзі, 19% у Німеччині, 20% у Болгарії та Франції, 21% у Бельгії, Чехії, Литві, Латвії, Нідерландах і Румунії, 22% в Естонії, Італії та Словенії, 23% у Польщі, Португалії та Словаччині, 25% у Хорватії та Данії, 27% в Угорщині.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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