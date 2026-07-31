Єврокомісія зафіксувала середню ціну LPG в ЄС на рівні 848,92 євро за 1000 л

Європейська комісія 30 липня 2026 року оновила Weekly Oil Bulletin із цінами на моторне пальне. Для LPG як моторного пального середня ціна з податками в ЄС становила 848,92 євро за 1000 л, а в єврозоні — 881,15 євро за 1000 л.

Офіційна статистика ЄС показала значний розрив між країнами за цінами LPG та податковими ставками

Оновлений бюлетень Європейської комісії містить порівнянні дані щодо цін на нафтопродукти з податками, без податків, а також окремі таблиці щодо податків і динаміки цін. Середній показник для ЄС-27 становив 848,92 євро за 1000 л, для єврозони — 881,15 євро за 1000 л.

Найвищі й найнижчі ціни LPG

Серед країн, які подали дані щодо LPG, найвищі ціни з податками зафіксовано в Німеччині — 1092,75 євро за 1000 л, Іспанії — 1052,12 євро за 1000 л і Франції — 1007,90 євро за 1000 л. Найнижчі значення були в Болгарії — 629,10 євро за 1000 л, Польщі — 711,64 євро за 1000 л, Хорватії — 735,00 євро за 1000 л, Люксембурзі — 740,00 євро за 1000 л і Литві — 749,64 євро за 1000 л.

Кінцева ціна автогазу в Європі формується не лише через базову вартість ресурсу, а й через різні моделі оподаткування, національні ставки ПДВ та акцизів. У бюлетені також наведено ставки ПДВ для LPG: 8% у Люксембурзі, 19% у Німеччині, 20% у Болгарії та Франції, 21% у Бельгії, Чехії, Литві, Латвії, Нідерландах і Румунії, 22% в Естонії, Італії та Словенії, 23% у Польщі, Португалії та Словаччині, 25% у Хорватії та Данії, 27% в Угорщині.