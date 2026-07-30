Саудівська Аравія шукає міжнародну коаліцію для захисту судноплавства у Червоному морі

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Саудівська Аравія шукає міжнародну коаліцію для захисту судноплавства у Червоному морі

Reuters 29 липня 2026 року повідомило з посиланням на два джерела, що Саудівська Аравія прагне створити міжнародну коаліцію для захисту судноплавства в Червоному морі від атак хуситів. Склад коаліції ще не визначено; обговорення ведуться з десятками країн.

Головна теза: захист Червоного моря став окремим елементом стабілізації маршрутів для енергетичних вантажів

За даними Reuters, хусити 20 липня заявили про намір запровадити морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі. Вони пояснили це відповіддю на нібито саудівську блокаду Ємену, що Ер-Ріяд заперечує.

Після цього, за повідомленням агентства, хусити заявляли про атаки на саудівські судна в Червоному морі. Саудівська Аравія відповіла авіаударами по об’єктах у порту Ходейда в Ємені, які, за її твердженням, використовувалися для загрози комерційному судноплавству.

Reuters зазначило, що блокада відкрила новий фронт проти США та їхніх союзників у ширшій війні навколо Ірану, поширивши атаки на танкери, що перевозять енергоресурси та інші вантажі, за межі Перської затоки. Агентство прямо пов’язало ці події з підвищенням цін на нафту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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