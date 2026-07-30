Саудівська Аравія шукає міжнародну коаліцію для захисту судноплавства у Червоному морі

Reuters 29 липня 2026 року повідомило з посиланням на два джерела, що Саудівська Аравія прагне створити міжнародну коаліцію для захисту судноплавства в Червоному морі від атак хуситів. Склад коаліції ще не визначено; обговорення ведуться з десятками країн.

Головна теза: захист Червоного моря став окремим елементом стабілізації маршрутів для енергетичних вантажів

За даними Reuters, хусити 20 липня заявили про намір запровадити морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі. Вони пояснили це відповіддю на нібито саудівську блокаду Ємену, що Ер-Ріяд заперечує.

Після цього, за повідомленням агентства, хусити заявляли про атаки на саудівські судна в Червоному морі. Саудівська Аравія відповіла авіаударами по об’єктах у порту Ходейда в Ємені, які, за її твердженням, використовувалися для загрози комерційному судноплавству.

Reuters зазначило, що блокада відкрила новий фронт проти США та їхніх союзників у ширшій війні навколо Ірану, поширивши атаки на танкери, що перевозять енергоресурси та інші вантажі, за межі Перської затоки. Агентство прямо пов’язало ці події з підвищенням цін на нафту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.