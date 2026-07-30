США запровадили санкції проти страхової схеми в Ормузькій протоці та восьми танкерів

Міністерство фінансів США 29 липня внесло до санкційних списків дві компанії, пов’язані зі страхуванням проходу суден через Ормузьку протоку, вісім операторів тіньового флоту та вісім танкерів. Відомство заявило, що судна перевозили іранську нафту й нафтопродукти до Китаю та ОАЕ.

Санкції спрямовано одночасно проти страхування судноплавства та фізичної логістики іранської нафти

Управління з контролю за іноземними активами США, OFAC, визначило Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority учасниками схеми обов’язкового морського страхування для комерційних суден, що проходять Ормузькою протокою. За даними Мінфіну США, HormuzSafe приймала оплату в біткоїнах та інших цифрових активах.

Окремо санкції запроваджено проти восьми компаній, які володіли, управляли або обслуговували танкери тіньового флоту. Заблокованим майном визначено судна WELL SAIL, LILY, AL SALMI, BREEZE V, NATSUMI, CRYSTAL, NIRETA та YEHOPE.

Американське відомство стверджує, що ці танкери перевозили від сотень тисяч до кількох мільйонів барелів іранської нафти та нафтопродуктів. Частина вантажів прямувала до Китаю, а танкер WELL SAIL у 2026 році перевозив іранські нафтопродукти до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Від початку 2026 року OFAC запровадило санкції більш ніж проти 100 суден, пов’язаних з іранським тіньовим флотом. Майно визначених осіб і компаній у США підлягає блокуванню, а операції за участю американських осіб або через американську фінансову систему загалом заборонено.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Department of the Treasury.