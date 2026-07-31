Дизель залишається найбільш бичачим енергоносієм на ринку

Хедж-фонди збільшили чисті довгі позиції у ф’ючерсах ICE Gasoil до 84 540 лотів. Це більше, ніж у будь-який момент під час конфлікту США та Ірану.

Спекулятивний попит на дизель посилюється

Дизель може залишатися найбільш бичачим енергетичним товаром на ринку. Бичачий настрій означає очікування зростання ціни або дефіциту пропозиції.

За наведеними даними, хедж-фонди минулого тижня збільшили чисті довгі позиції у ф’ючерсах ICE Gasoil до 84 540 лотів. ICE Gasoil — це біржовий індикатор для газойлю, який використовується як орієнтир для дизельного ринку.

Такий обсяг позицій перевищує рівні, зафіксовані під час конфлікту США та Ірану, що підкреслює напруженість очікувань на ринку дизельного пального.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.