Маржа виробництва дизпального в Європі зросла до рекордних $74,66 за барель

Європейська маржа переробки дизельного пального 30 липня досягла нового історичного максимуму через скорочення роботи НПЗ на Близькому Сході та в росії. Ціни на готове пальне залишаються високими, хоча Brent повернувся до рівня близько $90 за барель, що свідчить про окремий дефіцит переробних потужностей і нафтопродуктів.

Зупинення великих НПЗ стало для ринку дизпального не менш значущим чинником, ніж обмеження постачання сирої нафти

Премія ф’ючерсів на європейський низькосірчистий газойль до вартості нафти, яка відображає орієнтовну маржу виробництва дизпального, 30 липня зросла до рекордних $74,66 за барель. Маржа підвищувалася протягом липня на тлі втрати частини переробних потужностей у кількох регіонах.

Саудівська Аравія 27 липня зупинила НПЗ Jizan потужністю 400 тис. барелів на добу після атаки хуситів. За даними Kpler, упродовж попередніх трьох місяців завод експортував понад 200 тис. барелів нафтопродуктів на добу, передусім дизельного пального та газойлю.

У Кувейті через перебої з електропостачанням зупинено частину установок НПЗ Al-Zour потужністю 615 тис. барелів на добу. У росії після атак безпілотників обмежено роботу низки заводів, зокрема НПЗ у Пермі потужністю близько 260 тис. барелів на добу.

Напруження поширилося і на американський ринок. Спред між дизпальним і нафтою у США цього тижня сягнув рекордних $93,44 за барель. Високі ціни на готові нафтопродукти зберігаються на тлі стійкого попиту, активного експорту та обмежених можливостей швидко наростити перероблення.

«Ринок сигналізує, що переробні потужності тепер є настільки ж значною проблемою, як і дефіцит сирої нафти, якщо не більшою», — заявив засновник інвестиційної компанії Merritt Point Partners Джеффрі Берд.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.