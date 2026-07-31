Reliance збільшила постачання дизпального до Європи до 4–5 млн барелів

Обновлено: Июль 31, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Reliance збільшила постачання дизпального до Європи до 4–5 млн барелів

Індійська Reliance Industries у липні відновила експорт дизельного пального до Європи до найвищого рівня за десять місяців. Додаткові обсяги частково компенсують скорочення постачання з Перської затоки та росії, однак у серпні європейським покупцям доведеться конкурувати за вантажі з азійським ринком.

Індійські НПЗ стали одним із ключових альтернативних джерел дизпального для дефіцитного європейського ринку

У липні на НПЗ Reliance у Джамнагарі для постачання до Європи завантажили приблизно 4–5 млн барелів дизельного пального. За даними Kpler, Vortexa та учасників торгівлі, це відповідає обсягам до початку війни між США та Іраном і є максимальним показником за десять місяців.

Збільшення експорту відбулося після того, як європейська маржа виробництва дизпального піднялася до $74 за барель, а регіональні запаси знизилися до мінімуму з 2014 року. Energy Aspects оцінює можливий дефіцит середніх дистилятів — дизпального та авіаційного пального — у Європі в третьому кварталі в 833 тис. барелів на добу.

Водночас цінова різниця між європейським ICE Gasoil та азійськими свопами збільшилася майже до $140 за тонну проти приблизно $80 за тонну протягом перших чотирьох тижнів липня. Фрахт танкера класу LR2 із західного узбережжя Індії до Європи коштує трохи більше $5 млн, або близько $55 за тонну вантажу.

Ринок Азії також залишається напруженим: місцева маржа дизпального досягла чотиримісячного максимуму $77 за барель. Індійський експорт до Бразилії в липні може зрости до 2,8 млн барелів — максимуму за 11 місяців.

Для збереження цих потоків у серпні Європі доведеться «перевищити ціну Сходу, який також готовий дорого платити за ті самі вантажі», — заявив керівник напряму сировинних товарів Sparta Commodities Джеймс Ноел-Бесвік.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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