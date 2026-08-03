Ірак і Туреччина продовжили на рік угоду про роботу нафтопроводу до порту Джейхан

Ірак і Туреччина уклали однорічну угоду про подальшу експлуатацію нафтопроводу Ірак — Туреччина. Документ забезпечує продовження транспортування іракської нафти до середземноморського термінала Джейхан, поки сторони готують ширшу довгострокову угоду. Визначена домовленістю пропускна здатність становить 750 тис. барелів на добу, тоді як фактичне завантаження маршруту оцінюють приблизно у 170 тис. барелів на добу.

Однорічна домовленість зберігає єдиний діючий трубопровідний маршрут експорту іракської нафти

Угоду підписали в Анкарі турецький державний оператор трубопроводів BOTAS, Державна організація з маркетингу нафти Іраку SOMO та іракська North Oil Company. Вона продовжує дію багаторічної двосторонньої домовленості, строк якої завершився наприкінці липня 2026 року.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар повідомив, що тимчасова угода охоплює добову транзитну потужність 750 тис. барелів. Вона має забезпечити безперервність експорту під час переговорів про комплексне співробітництво в енергетичному секторі.

Нафтопровід сполучає родовища північного Іраку із середземноморським портом Джейхан. Його проєктна пропускна здатність становить 1,5 млн барелів на добу, однак, за даними турецької сторони, поточний обсяг транспортування становить близько 170 тис. барелів на добу.

Туреччина планує збільшити завантаження інфраструктури та розглядає можливість її подальшого з’єднання з родовищами південного Іраку. Однорічний перехідний період має дати сторонам час для підготовки ширшої угоди про довгострокову енергетичну співпрацю.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Egypt Oil & Gas.