Ірак і Туреччина продовжили на рік угоду про роботу нафтопроводу до порту Джейхан

Обновлено: Август 03, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Ірак і Туреччина продовжили на рік угоду про роботу нафтопроводу до порту Джейхан

Ірак і Туреччина уклали однорічну угоду про подальшу експлуатацію нафтопроводу Ірак — Туреччина. Документ забезпечує продовження транспортування іракської нафти до середземноморського термінала Джейхан, поки сторони готують ширшу довгострокову угоду. Визначена домовленістю пропускна здатність становить 750 тис. барелів на добу, тоді як фактичне завантаження маршруту оцінюють приблизно у 170 тис. барелів на добу.

Однорічна домовленість зберігає єдиний діючий трубопровідний маршрут експорту іракської нафти

Угоду підписали в Анкарі турецький державний оператор трубопроводів BOTAS, Державна організація з маркетингу нафти Іраку SOMO та іракська North Oil Company. Вона продовжує дію багаторічної двосторонньої домовленості, строк якої завершився наприкінці липня 2026 року.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар повідомив, що тимчасова угода охоплює добову транзитну потужність 750 тис. барелів. Вона має забезпечити безперервність експорту під час переговорів про комплексне співробітництво в енергетичному секторі.

Нафтопровід сполучає родовища північного Іраку із середземноморським портом Джейхан. Його проєктна пропускна здатність становить 1,5 млн барелів на добу, однак, за даними турецької сторони, поточний обсяг транспортування становить близько 170 тис. барелів на добу.

Туреччина планує збільшити завантаження інфраструктури та розглядає можливість її подальшого з’єднання з родовищами південного Іраку. Однорічний перехідний період має дати сторонам час для підготовки ширшої угоди про довгострокову енергетичну співпрацю.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Egypt Oil & Gas.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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