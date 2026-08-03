Фрахт LPG на атлантичних маршрутах послабився через меншу кількість нових вантажів

У звіті Baltic Exchange, опублікованому 3 серпня 2026 року, зафіксовано спокійніший тиждень на ринку морських перевезень LPG. Обмежена активність укладання угод і менша кількість нових вантажів призвели до пом’якшення ставок на атлантичних напрямах, зокрема Houston–Flushing і Houston–Chiba.

Менша кількість вантажів на ринку LPG знизила фрахтові індикатори на ключових маршрутах з американського напрямку.

Балтійська біржа у тижневому огляді морських ринків повідомила, що ринок LPG був спокійнішим: фіксувалося менше угод і менше нових вантажів. На цьому тлі фрахтові ставки на атлантичних маршрутах знизилися, а ринкові настрої послабилися. Для європейського ринку LPG важливим є те, що зниження торкнулося маршруту Houston–Flushing, який у звіті використано як один із балтійських індикаторів перевезень LPG.

Ставки на маршруті Houston–Flushing знизилися

За даними звіту, ставка BLPG2 Houston–Flushing за тиждень знизилася на $4,00 і становила $161,00. Еквівалент доходності рейсу TCE на цьому напрямі скоротився на $4 818 — до $186 798 на добу. Baltic Exchange пояснила це обмеженою активністю протягом тижня, що поступово тиснуло на ставки.

Для європейського ринку цей індикатор важливий як показник вартості морської логістики LPG на атлантичному напрямі. У доставленій ціні імпортного ресурсу фрахт є окремою складовою витрат, тому зміна ставок безпосередньо впливає на оцінку логістичних премій у торговельних формулах і короткострокових закупівлях.

Houston–Chiba просів сильніше серед атлантичних оцінок

Ще помітнішим було зниження на маршруті BLPG3 Houston–Chiba: ставка впала на $26,00 — до $269,00, а TCE зменшився на $19 857 — до $156 417 на добу. У звіті зазначено, що цей маршрут показав більший спад серед двох атлантичних оцінок через нижчий попит на вантажі та спокійніші ринкові умови.

На маршруті BLPG1 Ras Tanura–Chiba ставка становила $213,00, а TCE закрився на рівні $202 464 на добу. Усі показники в огляді наведено у доларах США. TCE, або time charter equivalent, використовується у фрахтовому ринку як денний еквівалент доходності рейсу і дає змогу порівнювати зміну кон’юнктури між різними маршрутами.

Звіт не вказує на дефіцит LPG або різке зростання вартості доставки. Навпаки, у ньому зафіксовано зниження ставок унаслідок спокійнішої активності та меншої кількості свіжих вантажів. Водночас Baltic Exchange не подає прогнозу щодо подальшого руху ставок і не пов’язує наведені зміни з конкретними рішеннями урядів або виробників.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Business Times / Baltic Exchange.