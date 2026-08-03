Фрахт LPG на атлантичних маршрутах послабився через меншу кількість нових вантажів

Обновлено: Август 03, 2026. Тэги: , , , , , , ,

У звіті Baltic Exchange, опублікованому 3 серпня 2026 року, зафіксовано спокійніший тиждень на ринку морських перевезень LPG. Обмежена активність укладання угод і менша кількість нових вантажів призвели до пом’якшення ставок на атлантичних напрямах, зокрема Houston–Flushing і Houston–Chiba.

Менша кількість вантажів на ринку LPG знизила фрахтові індикатори на ключових маршрутах з американського напрямку.

Балтійська біржа у тижневому огляді морських ринків повідомила, що ринок LPG був спокійнішим: фіксувалося менше угод і менше нових вантажів. На цьому тлі фрахтові ставки на атлантичних маршрутах знизилися, а ринкові настрої послабилися. Для європейського ринку LPG важливим є те, що зниження торкнулося маршруту Houston–Flushing, який у звіті використано як один із балтійських індикаторів перевезень LPG.

Ставки на маршруті Houston–Flushing знизилися

За даними звіту, ставка BLPG2 Houston–Flushing за тиждень знизилася на $4,00 і становила $161,00. Еквівалент доходності рейсу TCE на цьому напрямі скоротився на $4 818 — до $186 798 на добу. Baltic Exchange пояснила це обмеженою активністю протягом тижня, що поступово тиснуло на ставки.

Для європейського ринку цей індикатор важливий як показник вартості морської логістики LPG на атлантичному напрямі. У доставленій ціні імпортного ресурсу фрахт є окремою складовою витрат, тому зміна ставок безпосередньо впливає на оцінку логістичних премій у торговельних формулах і короткострокових закупівлях.

Houston–Chiba просів сильніше серед атлантичних оцінок

Ще помітнішим було зниження на маршруті BLPG3 Houston–Chiba: ставка впала на $26,00 — до $269,00, а TCE зменшився на $19 857 — до $156 417 на добу. У звіті зазначено, що цей маршрут показав більший спад серед двох атлантичних оцінок через нижчий попит на вантажі та спокійніші ринкові умови.

На маршруті BLPG1 Ras Tanura–Chiba ставка становила $213,00, а TCE закрився на рівні $202 464 на добу. Усі показники в огляді наведено у доларах США. TCE, або time charter equivalent, використовується у фрахтовому ринку як денний еквівалент доходності рейсу і дає змогу порівнювати зміну кон’юнктури між різними маршрутами.

Звіт не вказує на дефіцит LPG або різке зростання вартості доставки. Навпаки, у ньому зафіксовано зниження ставок унаслідок спокійнішої активності та меншої кількості свіжих вантажів. Водночас Baltic Exchange не подає прогнозу щодо подальшого руху ставок і не пов’язує наведені зміни з конкретними рішеннями урядів або виробників.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Business Times / Baltic Exchange.

Автор:

(Всего статей: 3339)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: