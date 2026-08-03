Нафта подешевшала приблизно на 5% після скасування нового удару США по Ірану

Обновлено: Август 03, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подешевшала приблизно на 5% після скасування нового удару США по Ірану

Ціни на нафту 3 серпня впали до найнижчого рівня приблизно за три тижні після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від запланованого удару по Ірану, заявивши про можливість швидкого врегулювання. Іран водночас заперечив проведення переговорів зі Сполученими Штатами.

Послаблення очікувань щодо ескалації знизило геополітичну премію в нафтових котируваннях, хоча фізичні обмеження постачання зберігаються

Станом на 12:40 за східноамериканським часом 3 серпня ф’ючерси на Brent подешевшали на $4,19, або 4,8%, до $83,74 за барель. Американська WTI втратила $4,92, або 5,8%, знизившись до $79,75 за барель. Brent рухалася до найнижчого рівня закриття з 13 липня.

Трамп пояснив відмову від нового удару наміром дати можливість укласти домовленість, яка могла б збільшити постачання нафти з Перської затоки. Однак речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що переговори зі США не ведуться, зустрічі не заплановані, а Іран не готується приймати іноземні делегації або направляти переговорників за кордон.

Аналітики Ritterbusch and Associates назвали різке падіння ф’ючерсів черговою надмірною реакцією на заяви про близькість домовленості. Вони також пов’язали риторику Трампа з його прагненням не допустити тривалого зростання цін на бензин. Того самого дня президент США знову закликав нафтові компанії знизити роздрібні ціни для американських споживачів.

Фізичний ринок при цьому залишається обмеженим. Частина саудівських супертанкерів змінила маршрути через загрози судноплавству, а рух через Ормузьку протоку сповільнився після повідомлень про нові інциденти із суднами. До початку війни через протоку проходило близько п’ятої частини світового постачання нафти та скрапленого природного газу.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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