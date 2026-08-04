Індія підвищила експортні податки на бензин, дизпаливо та авіаційне пальне

Уряд Індії 3 серпня збільшив податкове навантаження на експорт нафтопродуктів. Мета рішення — підтримати достатнє постачання внутрішнього ринку та збільшити бюджетні надходження в умовах високої волатильності світових цін.

Найбільше зросло сукупне мито на експорт дизпалива — з 15,5 до 25,5 рупії за літр

Експортне мито на бензин було підвищено з 2,5 до 3,5 рупії за літр. Нові ставки набули чинності негайно.

Сукупний податок на експорт дизпалива, який складається з двох зборів, збільшено до 25,5 рупії за літр. Ще два тижні тому він становив 15,5 рупії за літр. Податок на експорт авіаційного пального зріс із 14,5 до 22 рупій за літр.

Індія вперше запровадила податок на надприбутки в липні 2022 року, щоб вилучати частину додаткових доходів, отриманих компаніями в період різкого подорожчання нафти. У 2022 році надходження становили 250 млрд рупій, або $2,62 млрд. У 2023–2024 фінансовому році вони скоротилися до 130 млрд рупій.

Збір було скасовано у грудні 2024 року, але знову запроваджено в березні 2026 року після різкого підвищення нафтових цін через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Уряд переглянув ставки після нового періоду значної волатильності: 3 серпня нафта подешевшала більш ніж на 5% після відмови США від чергового удару по Ірану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.