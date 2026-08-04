Індія підвищила експортні податки на бензин, дизпаливо та авіаційне пальне

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Індія підвищила експортні податки на бензин, дизпаливо та авіаційне пальне

Уряд Індії 3 серпня збільшив податкове навантаження на експорт нафтопродуктів. Мета рішення — підтримати достатнє постачання внутрішнього ринку та збільшити бюджетні надходження в умовах високої волатильності світових цін.

Найбільше зросло сукупне мито на експорт дизпалива — з 15,5 до 25,5 рупії за літр

Експортне мито на бензин було підвищено з 2,5 до 3,5 рупії за літр. Нові ставки набули чинності негайно.

Сукупний податок на експорт дизпалива, який складається з двох зборів, збільшено до 25,5 рупії за літр. Ще два тижні тому він становив 15,5 рупії за літр. Податок на експорт авіаційного пального зріс із 14,5 до 22 рупій за літр.

Індія вперше запровадила податок на надприбутки в липні 2022 року, щоб вилучати частину додаткових доходів, отриманих компаніями в період різкого подорожчання нафти. У 2022 році надходження становили 250 млрд рупій, або $2,62 млрд. У 2023–2024 фінансовому році вони скоротилися до 130 млрд рупій.

Збір було скасовано у грудні 2024 року, але знову запроваджено в березні 2026 року після різкого підвищення нафтових цін через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Уряд переглянув ставки після нового періоду значної волатильності: 3 серпня нафта подешевшала більш ніж на 5% після відмови США від чергового удару по Ірану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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