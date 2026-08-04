росія планує збільшити серпневий експорт нафти із західних портів до 2,7 млн барелів на добу

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Скорочення переробки на російських НПЗ вивільнило додаткову нафту для експорту. Постачання із портів Балтійського та Чорного морів у серпні можуть зрости на 4%, але дефіцит суден і ризики нових атак обмежують можливість повністю реалізувати цей план.

Зменшення внутрішньої переробки перенаправляє нафту на експорт, тоді як портова й танкерна логістика наближається до граничного завантаження

За даними Reuters від 3 серпня, експорт російської нафти із західних портів у серпні має зрости приблизно на 4% порівняно з липнем. Попередні графіки трейдерів передбачають постачання близько 2,7 млн барелів на добу через Приморськ, Усть-Лугу та Новоросійськ.

У липні обсяги становили близько 2,6 млн барелів на добу. Повторні атаки в Чорному морі порушували завантаження в Новоросійську та сприяли скороченню місячного експорту.

Удари по російських НПЗ зменшили можливість переробляти нафту всередині країни, унаслідок чого більші обсяги сировини спрямовуються на зовнішні ринки. Порти мають працювати близько до максимальної пропускної спроможності. Водночас трейдери попередили, що нові атаки й нестача доступного танкерного тоннажу можуть обмежити фактичне зростання.

Попит на російську нафту в Азії посилився через перебої постачання з Близького Сходу. Диференціал Urals із доставкою до Індії наприкінці серпня та у вересні зміцнився до знижки $2–3 за барель відносно Brent. Великі китайські НПЗ також збільшили закупівлі російської ESPO Blend на вересень, погоджуючись на вужчі знижки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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