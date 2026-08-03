Шість саудівських супертанкерів змінили маршрут через загрози в Червоному морі

Обновлено: Август 03, 2026. Тэги: , , , , , ,

Шість саудівських супертанкерів змінили маршрут через загрози в Червоному морі

Шість саудівських супертанкерів, які поверталися з Азії без вантажу, відмовилися від проходження через Баб-ель-Мандебську протоку та попрямували до півдня Африки. Обхідний маршрут може збільшити тривалість рейсу щонайменше на 25 днів, якщо судна надалі прямуватимуть через Суецький канал до саудівських портів Червоного моря.

Загрози саудівському судноплавству змушують танкерний флот уникати одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою

Дані систем автоматичної ідентифікації суден LSEG і MarineTraffic засвідчили, що шість танкерів під прапором Саудівської Аравії змінили курс у Аденській затоці та рушили в напрямку півдня Африки. Раніше вони поверталися з азійських напрямків і могли пройти через південну частину Червоного моря.

Кожне із суден здатне перевозити до 2 млн барелів нафти. За оцінкою двох торговельних джерел Reuters, рішення обійти Африку було ухвалено з огляду на безпекову ситуацію. Один із танкерів, Dilam, указував Гібралтар як пункт призначення.

Якщо судна обійдуть мис Доброї Надії, а потім повернуться через Суецький канал до саудівських портів Червоного моря, подорож триватиме щонайменше на 25 днів довше. Це збільшує час використання флоту та зменшує доступність тоннажу для інших рейсів.

Єменський рух хуситів 20 липня оголосив морське ембарго проти Саудівської Аравії. Після атак на пов’язані із Саудівською Аравією судна лондонський ринок морського страхування розширив зону високого ризику в Червоному морі, додавши води поблизу низки саудівських портів.

Оператор танкерів Bahri та представники Саудівської Аравії не відповіли на запити Reuters щодо коментаря.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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