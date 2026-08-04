А-95 завис над дешевшим імпортом: у роздробі сформувався простір для зниження

Європейський бензин помітно подешевшав, імпортний паритет пішов униз, а українські АЗС продовжили утримувати високі ціни. Результат — різке розширення спредів у преміальних мережах і дискаунтерів. Простір для зниження А-95 вже сформувався, хоча внутрішній гурт і зовнішні ризики стримують швидку реакцію стел.

Нафтовий стрибок не став стійким трендом

Останній тиждень показав, наскільки нестабільним залишається світовий ринок. 29 липня Brent підскочила на 7,91% — до $90,74 за барель — після нового загострення на Близькому Сході.

Однак закріпитися на цьому рівні нафта не змогла. До 3 серпня Brent відступила до $83,76, а 4 серпня поточні котирування на час написання пулікації знизилися до $80,72 за барель.

Отже, геополітичний стрибок поки не переріс у стійкий рух угору. Проте новий денний відскок підтвердив: ризик швидкого повернення нафтової премії залишається високим.

Для вартості імпортного бензину важливішим є безпосередній європейський індикатор. За сім днів котирування А-95 знизилися на $93,25 за тонну. Розрахунковий імпортний паритет в Україні скоротився на 3,82 грн/л — до 66,13 грн/л.

Зовнішня ціна знизилася, роздріб — ні

Українські АЗС не повторили рух європейського ринку. Навпаки, за тиждень середня ціна А-95 у преміальному сегменті зросла на 0,38 грн/л, а серед дискаунтерів — на 0,81 грн/л.

Через це спред між роздрібною ціною та імпортним паритетом різко розширився. У преміальних мережах він досяг 18,54 грн/л, у дискаунтерів — 14,72 грн/л.

Преміальний сегмент зберігає більший абсолютний ціновий запас. Водночас саме у дискаунтерів спред зростав швидше, як реакція на зростання гуртових цін: за сім днів він збільшився на 4,63 грн/л проти 4,20 грн/л у преміальних мереж.

Чому стели ще не пішли вниз

Відповідь частково дає саме внутрішній гуртовий ринок. Станом на 3 серпня середня гуртова ціна А-95 становила 81,78 грн/л, а середня роздрібна ціна у відповідному загальноукраїнському ряді — 81,27 грн/л.

Тобто внутрішній роздрібно-гуртовий спред залишався від’ємним. Це свідчить, що український гурт іще не повністю відіграв зниження зовнішньої вартості ресурсу.

Тут немає суперечності. Внутрішній гурт відображає поточну кон’юнктуру, вартість партій, які могли закуповуватися під час попереднього подорожчання, ризики логістики й подальшого здорожчання закупівлі у Європі. Імпортний паритет показує ціну заміщення ресурсу за новішими європейськими котируваннями.

Саме тому реакція роздробу не є миттєвою. Проте в міру оновлення запасів й зменшення геополітичних ризиків дешевша імпортна альтернатива посилюватиме тиск і на гурт, і на стели.

Ризик нового зовнішнього шоку залишається проте є й позитивні новини

Понижувальний сигнал зараз сильний, але ринок не став безпечним.

Ескалація на Близькому Сході вже показала, що нафтові котирування здатні різко повернутися вгору протягом однієї торгової сесії. Окремим ризиком залишаються можливі проблеми із судноплавством у районі Ормузької протоки.

Європейський ринок одночасно стикається з логістичними обмеженнями. Низький рівень Рейну ускладнив баржове постачання нафтопродуктів із хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен до внутрішніх регіонів Німеччини та вже спричинив локальні цінові розриви.

В Україні до ринкових факторів додається фізичний ризик: російські атаки продовжують пошкоджувати паливну інфраструктуру. Це може створювати локальні перебої, хоча жодних підтверджень загальнонаціонального дефіциту бензину немає.

Простір для зниження є — тепер ринок має його реалізувати

Європейські котирування та імпортний паритет уже дали чіткий сигнал до зниження А-95. Український роздріб поки його не відіграв, тому спреди преміальних мереж і дискаунтерів залишаються значно вищими за середні рівні останнього місяця.

Найбільший абсолютний запас для корекції має преміальний сегмент. У дискаунтерів він менший, але також достатній для зміни цінової політики після послаблення тиску внутрішнього гурту. Проте, аналіз поведінки компаній на ринку свідчить, що саме дискаунтери першими реагують на позитивні зміни зовнішньої кон’юнктури

Базовий сценарій для бензину А-95 — завершення фази зростання, стабілізація та перехід до поступового зниження цін. Простір для цього вже існує. Він збережеться лише за умови, що відскок зовнішніх котирувань не переросте у стійкий розворот нафтового та європейського ринків угору.