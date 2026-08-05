Румунія оголосила кризу на ринку нафтопродуктів і запроваджує спеціальні заходи для дизпалива

Президент Румунії Нікушор Дан 4 серпня 2026 року підписав законодавчі акти, які оголошують кризу на ринку нафтопродуктів. Пакет передбачає зниження акцизу на дизельне пальне, обмеження торговельних націнок, контроль експорту дизпалива та солідарний внесок для великих нафтових компаній.

Держава поєднала податкові, цінові та експортні обмеження для стабілізації внутрішнього ринку

Згідно з повідомленням AGERPRES, нове законодавство дає змогу знизити акциз на дизельне пальне та встановити граничні торговельні націнки. Окремим заходом передбачено тимчасову заборону експорту дизпалива без попереднього погодження Міністерства енергетики Румунії. Мета цього обмеження — забезпечити потреби внутрішнього ринку.

Пакет також передбачає запровадження солідарного внеску для великих нафтових компаній. Конкретні розміри зниження акцизу, допустимої націнки та внеску в оприлюдненому англомовному повідомленні не наведено.

Президент пов’язав необхідність термінового втручання з напруженістю на Близькому Сході та різкою нестабільністю міжнародного нафтового ринку. За його словами, прискорене подорожчання пального спричинило ланцюгове зростання витрат для населення і компаній, створивши тиск на купівельну спроможність, конкурентоспроможність бізнесу та роботу критично важливих секторів.

Рішення Румунії охоплює одразу кілька елементів ціноутворення: податкову складову, торговельну націнку, доступність внутрішніх ресурсів і додаткові платежі великих учасників нафтового ринку.

«Швидке втручання держави знову стало необхідним, оскільки зростання цін спричинило ланцюгове збільшення витрат для громадян і бізнесу», — заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Джерело: Terminal. За матеріалами: AGERPRES.