Румунія оголосила кризу на ринку нафтопродуктів і запроваджує спеціальні заходи для дизпалива

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Румунія оголосила кризу на ринку нафтопродуктів і запроваджує спеціальні заходи для дизпалива

Президент Румунії Нікушор Дан 4 серпня 2026 року підписав законодавчі акти, які оголошують кризу на ринку нафтопродуктів. Пакет передбачає зниження акцизу на дизельне пальне, обмеження торговельних націнок, контроль експорту дизпалива та солідарний внесок для великих нафтових компаній.

Держава поєднала податкові, цінові та експортні обмеження для стабілізації внутрішнього ринку

Згідно з повідомленням AGERPRES, нове законодавство дає змогу знизити акциз на дизельне пальне та встановити граничні торговельні націнки. Окремим заходом передбачено тимчасову заборону експорту дизпалива без попереднього погодження Міністерства енергетики Румунії. Мета цього обмеження — забезпечити потреби внутрішнього ринку.

Пакет також передбачає запровадження солідарного внеску для великих нафтових компаній. Конкретні розміри зниження акцизу, допустимої націнки та внеску в оприлюдненому англомовному повідомленні не наведено.

Президент пов’язав необхідність термінового втручання з напруженістю на Близькому Сході та різкою нестабільністю міжнародного нафтового ринку. За його словами, прискорене подорожчання пального спричинило ланцюгове зростання витрат для населення і компаній, створивши тиск на купівельну спроможність, конкурентоспроможність бізнесу та роботу критично важливих секторів.

Рішення Румунії охоплює одразу кілька елементів ціноутворення: податкову складову, торговельну націнку, доступність внутрішніх ресурсів і додаткові платежі великих учасників нафтового ринку.

«Швидке втручання держави знову стало необхідним, оскільки зростання цін спричинило ланцюгове збільшення витрат для громадян і бізнесу», — заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Джерело: Terminal. За матеріалами: AGERPRES.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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