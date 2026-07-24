Дизельне пальне у Великій Британії подорожчало майже на 8 пенсів за два тижні

Середня роздрібна ціна дизельного пального у Великій Британії 23 липня досягла 172,14 пенса за літр. За даними автомобільної організації RAC, за два тижні пальне подорожчало майже на 8 пенсів, або на 5%.

Зростання нафтових котирувань уже повністю передається на британський роздрібний ринок

До нового загострення на Близькому Сході середня ціна дизельного пального опускалася приблизно до 164 пенсів за літр. Це відбулося в період, коли ринок очікував можливого перемир’я між США та Іраном.

Поновлення ударів і атаки хуситів на саудівські танкери змінили цінову тенденцію. Станом на 23 липня дизельне пальне коштувало в середньому 172,14 пенса за літр, а бензин — 155,57 пенса проти 150,59 пенса 6 липня.

За оцінкою RAC, бензин подорожчав приблизно на 5 пенсів, або на 3%, за два з половиною тижні. Дизельне пальне дорожчало швидше, що відповідає глобальному дефіциту середніх дистилятів — групи нафтопродуктів, до якої належать дизель і реактивне пальне.

Упродовж дня Brent піднімалася до $98,88 за барель, а згодом перевищила $100. На британському ринку це створило передумови для подальшого перегляду цін на АЗС, оскільки попереднє здешевлення було фактично нівельовано.

«Дизель подорожчав майже на 8 пенсів, або на 5%, лише за два тижні», — повідомив керівник із політики RAC Саймон Вільямс.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.