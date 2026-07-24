Середня ціна дизельного пального в ЄС за тиждень зросла майже на 10,5 євроцента за літр

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Середня ціна дизельного пального в ЄС за тиждень зросла майже на 10,5 євроцента за літр

Європейська комісія 23 липня оприлюднила новий щотижневий нафтовий бюлетень. За даними станом на 20 липня, середня роздрібна ціна автомобільного дизельного пального з податками в ЄС становила €1,928 за літр проти €1,823 тижнем раніше.

Тижневе подорожчання дизельного пального в ЄС досягло 5,7%

Середньозважена ціна дизельного пального у 27 країнах Європейського Союзу підвищилася за тиждень на €0,105 за літр, або приблизно на 5,7%. У країнах єврозони середній показник зріс із €1,865 до €1,968 за літр — на €0,103, або на 5,5%.

Найдорожче автомобільне дизельне пальне серед країн ЄС коштувало в Нідерландах — €2,310 за літр. У Фінляндії середня ціна становила €2,196, у Данії — €2,183, у Німеччині — €2,158, у Франції — €2,066 за літр.

Найнижчий показник зафіксовано на Мальті — €1,210 за літр. У Болгарії дизельне пальне коштувало в середньому €1,578, на Кіпрі — €1,595, в Іспанії — €1,622, у Словаччині — €1,668 за літр.

Розрив між найдорожчим і найдешевшим ринками ЄС перевищив €1,09 за літр. Така різниця відображає не лише неоднакову закупівельну вартість ресурсу та логістику, а й відмінності в акцизах, податку на додану вартість та інших непрямих податках, які Європейська комісія обліковує окремо.

Щотижневий нафтовий бюлетень формується на основі національних даних, які країни ЄС подають Єврокомісії. Він охоплює ціни з податками й без податків, а також ставки акцизів та інших обов’язкових платежів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.

Автор:

(Всего статей: 3244)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: