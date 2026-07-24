Середня ціна дизельного пального в ЄС за тиждень зросла майже на 10,5 євроцента за літр

Європейська комісія 23 липня оприлюднила новий щотижневий нафтовий бюлетень. За даними станом на 20 липня, середня роздрібна ціна автомобільного дизельного пального з податками в ЄС становила €1,928 за літр проти €1,823 тижнем раніше.

Тижневе подорожчання дизельного пального в ЄС досягло 5,7%

Середньозважена ціна дизельного пального у 27 країнах Європейського Союзу підвищилася за тиждень на €0,105 за літр, або приблизно на 5,7%. У країнах єврозони середній показник зріс із €1,865 до €1,968 за літр — на €0,103, або на 5,5%.

Найдорожче автомобільне дизельне пальне серед країн ЄС коштувало в Нідерландах — €2,310 за літр. У Фінляндії середня ціна становила €2,196, у Данії — €2,183, у Німеччині — €2,158, у Франції — €2,066 за літр.

Найнижчий показник зафіксовано на Мальті — €1,210 за літр. У Болгарії дизельне пальне коштувало в середньому €1,578, на Кіпрі — €1,595, в Іспанії — €1,622, у Словаччині — €1,668 за літр.

Розрив між найдорожчим і найдешевшим ринками ЄС перевищив €1,09 за літр. Така різниця відображає не лише неоднакову закупівельну вартість ресурсу та логістику, а й відмінності в акцизах, податку на додану вартість та інших непрямих податках, які Європейська комісія обліковує окремо.

Щотижневий нафтовий бюлетень формується на основі національних даних, які країни ЄС подають Єврокомісії. Він охоплює ціни з податками й без податків, а також ставки акцизів та інших обов’язкових платежів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.