Рубрика | Україна

Repsol очікує збереження високої маржі переробки у 2027 році

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , ,

Repsol очікує збереження високої маржі переробки у 2027 році

Іспанська Repsol вважає, що висока прибутковість нафтопереробки може зберегтися не лише протягом 2026-го, а й у 2027 році. Компанія пов’язує це з перебоями в Ормузькій протоці, скороченням роботи російських НПЗ, низькими запасами та необхідністю проведення ремонтів.

Вихід із ладу російських НПЗ став для європейського ринку середніх дистилятів ризиком, співставним з Ормузом

Генеральний директор Repsol Хосу Хон Імас заявив, що пошкодження російських нафтопереробних підприємств впливають на 45–50% переробних потужностей країни. На його думку, для європейського ринку середніх дистилятів цей чинник має таке саме або навіть більше значення, ніж перебої в Ормузькій протоці.

До факторів підтримки маржі компанія також віднесла стійкий світовий попит на пальне, активне споживання в Іспанії та Португалії, низькі запаси на основних ринках і необхідність планових ремонтів НПЗ.

Скоригований чистий прибуток Repsol у квітні–червні досяг €1,84 млрд проти €598 млн у другому кварталі 2025 року. Результат перевищив консенсус-прогноз аналітиків у €1,64 млрд.

Компанія також повідомила, що має достатні запаси нафти, сховища та виробничі можливості для повного покриття потреб Іспанії в гасі у разі погіршення ситуації в Ормузі. За оцінкою керівництва, після забезпечення внутрішнього ринку може залишитися надлишок, еквівалентний 30% виробництва, для інших покупців.

«Є вагомі підстави очікувати добру маржу переробки не лише у 2026-му, а й у 2027 році», — заявив Хосу Хон Імас.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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