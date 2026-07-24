Repsol очікує збереження високої маржі переробки у 2027 році

Іспанська Repsol вважає, що висока прибутковість нафтопереробки може зберегтися не лише протягом 2026-го, а й у 2027 році. Компанія пов’язує це з перебоями в Ормузькій протоці, скороченням роботи російських НПЗ, низькими запасами та необхідністю проведення ремонтів.

Вихід із ладу російських НПЗ став для європейського ринку середніх дистилятів ризиком, співставним з Ормузом

Генеральний директор Repsol Хосу Хон Імас заявив, що пошкодження російських нафтопереробних підприємств впливають на 45–50% переробних потужностей країни. На його думку, для європейського ринку середніх дистилятів цей чинник має таке саме або навіть більше значення, ніж перебої в Ормузькій протоці.

До факторів підтримки маржі компанія також віднесла стійкий світовий попит на пальне, активне споживання в Іспанії та Португалії, низькі запаси на основних ринках і необхідність планових ремонтів НПЗ.

Скоригований чистий прибуток Repsol у квітні–червні досяг €1,84 млрд проти €598 млн у другому кварталі 2025 року. Результат перевищив консенсус-прогноз аналітиків у €1,64 млрд.

Компанія також повідомила, що має достатні запаси нафти, сховища та виробничі можливості для повного покриття потреб Іспанії в гасі у разі погіршення ситуації в Ормузі. За оцінкою керівництва, після забезпечення внутрішнього ринку може залишитися надлишок, еквівалентний 30% виробництва, для інших покупців.

«Є вагомі підстави очікувати добру маржу переробки не лише у 2026-му, а й у 2027 році», — заявив Хосу Хон Імас.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.