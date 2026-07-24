Фрахт газовозів LPG у липні перевищив $100 тис. на добу

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Фрахт газовозів LPG у липні перевищив $100 тис. на добу

Ставки фрахту великих газовозів для перевезення LPG у липні перевищили $100 тис. на добу на тлі ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку. У січні–березні середня ставка флоту Dorian LPG становила $63 615 на добу, що на 80% більше, ніж роком раніше, а в червні закріплені компанією ставки перевищували $68 тис. США забезпечують близько половини світового експорту LPG, але дорожчий фрахт збільшує кінцеву вартість альтернативних вантажів для Азії та Європи.

Липневі ставки піднялися вище $100 тис. на добу

Ринок морських перевезень скрапленого нафтового газу різко зміцнився через обмеження потоків із Перської затоки та підвищений попит на американський пропан. Dorian LPG, яка експлуатує понад два десятки VLGC, повідомила, що ставки за рейсами її флоту в липні перевищували $100 тис. на добу.

VLGC, або very large gas carrier, — це великий спеціалізований газовоз, який зазвичай перевозить охолоджені партії пропану й бутану між експортними терміналами та великими імпортними ринками. Кількість таких суден обмежена, тому зміна маршрутів або подовження рейсів швидко скорочує доступну провізну спроможність.

У кварталі січень–березень середній показник time charter equivalent флоту Dorian становив $63 615 на добу. Цей показник відображає дохід судна після вирахування частини рейсових витрат і дає змогу порівнювати ефективність різних маршрутів та контрактів. Річне зростання становило 80%.

Американський пропан став основним резервним ресурсом

Близько 30% світової торгівлі LPG у звичайних умовах проходить через Ормузьку протоку. Загроза суднам і нестабільність графіків завантаження змусили покупців активніше звертатися до постачальників зі США.

Американський експорт LPG у квітні досяг рекордних 3,3 млн барелів на добу, а частка США у світовому експорті оцінювалася приблизно у 50%. Високий фізичний ресурс частково компенсує скорочення постачання з Перської затоки, однак не усуває логістичних обмежень.

Заміна близькосхідної партії американською потребує довшого рейсу, вільного газовоза та доступного вікна на експортному терміналі. Тому високі запаси пропану у США не гарантують однаково швидкого збільшення постачання на всі ринки.

Європа й Азія конкурують за ті самі вантажі

Для європейського ринку підвищення фрахту означає зростання логістичної складової ціни американського LPG. Європейські покупці конкурують за судна й вантажі з Індією, Китаєм та іншими азійськими країнами, які раніше значною мірою залежали від Перської затоки.

«Термінал» раніше зазначав, що повторне скорочення трафіку через Ормуз посилило залежність світового ринку від американського пропану. Водночас високі запаси у США створюють ресурсний резерв, але експорт стримують пропускна здатність терміналів і морська логістика.

Dorian LPG також оновлює структуру флоту: компанія замовила газовоз місткістю 90 тис. кубометрів за приблизно $115 млн із постачанням у липні 2029 року та домовилася про продаж трьох старіших суден за сукупні $256 млн. Ці рішення не збільшують доступний тоннаж у короткостроковому періоді, тому поточний дефіцит суден не може бути швидко усунутий новими замовленнями.

Джерела: Investor’s Business Daily, Dorian LPG.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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