Рубрика | Україна

Brent перевищила $100 за барель після атак на саудівські танкери

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Brent перевищила $100 за барель після атак на саудівські танкери

23 липня котирування Brent уперше з кінця травня перевищили $100 за барель. Ринок відреагував на повідомлення про атаки хуситів на два саудівські нафтові танкери в Червоному морі. Нове загострення посилило ризики для постачання нафти після майже повного припинення руху через Ормузьку протоку.

Ринок заклав у ціну одночасні ризики для двох ключових маршрутів експорту нафти з Близького Сходу

Ф’ючерси на Brent 23 липня зросли на $6,59, або на 7%, до $100,66 за барель. Це був найвищий рівень майже за два місяці. Від початку липня міжнародний нафтовий еталон подорожчав майже на 40%.

Американська нафта West Texas Intermediate додала $5,45, або 6,3%, і торгувалася по $92,28 за барель. Позначку $90 котирування перевищили вперше з 11 червня. Обидва основні нафтові контракти дорожчали п’ятий торговельний день поспіль.

Зростання відбулося після того, як хусити заявили про військову операцію проти двох танкерів із саудівською нафтою в районі Баб-ель-Мандебської протоки. Державне інформаційне агентство Саудівської Аравії згодом підтвердило, що одне із суден загорілося після нападу в Червоному морі.

Баб-ель-Мандеб став особливо важливим після обмеження руху через Ормузьку протоку. Через нього проходять вантажі, які Саудівська Аравія спрямовує із західного узбережжя до азійських споживачів. Загроза цьому маршруту підвищує не лише вартість нафти, а й витрати на фрахт, страхування та доставлення сировини до НПЗ.

«Атака перевела світові ціни на нафту на вищу швидкість через звуження ще одного торговельного маршруту», — заявив головний економіст Matador Economics Тім Снайдер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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