Brent перевищила $100 за барель після атак на саудівські танкери

23 липня котирування Brent уперше з кінця травня перевищили $100 за барель. Ринок відреагував на повідомлення про атаки хуситів на два саудівські нафтові танкери в Червоному морі. Нове загострення посилило ризики для постачання нафти після майже повного припинення руху через Ормузьку протоку.

Ринок заклав у ціну одночасні ризики для двох ключових маршрутів експорту нафти з Близького Сходу

Ф’ючерси на Brent 23 липня зросли на $6,59, або на 7%, до $100,66 за барель. Це був найвищий рівень майже за два місяці. Від початку липня міжнародний нафтовий еталон подорожчав майже на 40%.

Американська нафта West Texas Intermediate додала $5,45, або 6,3%, і торгувалася по $92,28 за барель. Позначку $90 котирування перевищили вперше з 11 червня. Обидва основні нафтові контракти дорожчали п’ятий торговельний день поспіль.

Зростання відбулося після того, як хусити заявили про військову операцію проти двох танкерів із саудівською нафтою в районі Баб-ель-Мандебської протоки. Державне інформаційне агентство Саудівської Аравії згодом підтвердило, що одне із суден загорілося після нападу в Червоному морі.

Баб-ель-Мандеб став особливо важливим після обмеження руху через Ормузьку протоку. Через нього проходять вантажі, які Саудівська Аравія спрямовує із західного узбережжя до азійських споживачів. Загроза цьому маршруту підвищує не лише вартість нафти, а й витрати на фрахт, страхування та доставлення сировини до НПЗ.

«Атака перевела світові ціни на нафту на вищу швидкість через звуження ще одного торговельного маршруту», — заявив головний економіст Matador Economics Тім Снайдер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.