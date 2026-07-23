Імпорт пального до Сербії впав до 25% плану через обміління Дунаю

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Імпорт пального до Сербії впав до 25% плану через обміління Дунаю

У липні Сербія отримала лише близько чверті запланованого імпорту нафтопродуктів через рекордно низький рівень води в Дунаї. Баржі можуть перевозити лише 30–40% звичайного вантажу, тому частину пального переводять на дорожній і залізничний транспорт. Країна має 269 тис. тонн стратегічних запасів дизелю, але стабільність ринку залежить від роботи НПЗ у Панчеві.

Баржі перевозять лише 30–40% звичайного вантажу

Сербія станом на 22 липня 2026 року виконала лише приблизно 25% плану імпорту нафтопродуктів на поточний місяць. Причиною стало обміління Дунаю, яке різко скоротило допустиме завантаження річкових суден.

Рівень води у Дунаї цього тижня опустився до рекордно низьких значень в Угорщині, Сербії та Румунії. Через обмежену осадку баржі й танкери можуть використовувати лише 30–40% своєї вантажності.

Ця ситуація підтверджує ризики, описані у матеріалі «Термінала» про те, як низька вода на Рейні та Дунаї ускладнює транспортування пального в Європі. Коли одна баржа перевозить менш ніж половину звичайного обсягу, для доставки тієї самої партії потрібно більше суден, рейсів і часу.

Перехід на залізницю та автотранспорт підвищує витрати

Частину сербського імпорту перенаправили на залізничний та автомобільний транспорт. Ці способи дають змогу підтримувати постачання, але мають вищу собівартість і обмежену пропускну здатність порівняно з річковими перевезеннями.

Міністерка гірничої справи та енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович заявила, що така зміна логістики додатково підвищує ціни, які вже перебувають на винятково високому рівні. Отже, обміління річки впливає не лише на фізичну доступність ресурсу, а й на кінцеву вартість його доставки.

Для країн Центральної та Південно-Східної Європи цей випадок показує, як локальне обмеження річкової логістики може посилити глобальний дефіцит пального. Поєднання проблем в Ормузькій протоці та на внутрішніх водних шляхах раніше було розглянуто у матеріалі про подвійний тиск на європейський дизельний ринок.

НПЗ у Панчеві забезпечує близько 80% попиту Сербії

Сербія має приблизно 269 тис. тонн дизельного пального у державних стратегічних резервах. Водночас ключовим джерелом постачання залишається НПЗ у Панчеві потужністю 4,8 млн тонн на рік, який забезпечує близько 80% внутрішнього попиту країни.

Підприємство належить компанії NIS, яка перебуває під санкціями США через російських акціонерів. Чинний дозвіл Управління з контролю за іноземними активами США, що дає NIS змогу імпортувати нафту через хорватський трубопровід Janaf, спливає 31 липня.

За словами міністерки, без продовження дозволу постачання на сербський ринок повністю залежатиме від державних резервів. Таким чином, річкова криза збіглася у часі із санкційним ризиком для головного нафтопереробного підприємства країни.

Джерела: Reuters, Уряд Сербії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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