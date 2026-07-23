Через Ормузьку протоку 22 липня не пройшло жодного видимого VLCC: Kpler зафіксував лише три товарні судна

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Через Ормузьку протоку 22 липня не пройшло жодного видимого VLCC: Kpler зафіксував лише три товарні судна

Reuters 22 липня повідомило про подальше скорочення руху суден через Ормузьку протоку. За даними Kpler, у вівторок протоку перетнули лише три товарні судна проти чотирьох днем раніше, а видимого проходу великих нафтових танкерів класу VLCC не було.

Фізична логістика нафти залишається вразливою, навіть коли ринок бачить окремі цінові коливання

За даними Kpler, які наводить Reuters, 22 липня через Ормузьку протоку пройшли три товарні судна. Серед них вантажне судно Kaiser вийшло з протоки з вантажем, суховантаж H7 Smb8 увійшов у баласті, а Hsin Ocean увійшло з вантажем рафінованого пальмового олеїну.

Reuters окремо зазначає, що видимого проходу танкерів VLCC або LNG-танкерів у цей день не було. Для ринку сирої нафти це важливий фізичний індикатор, оскільки саме великі танкери забезпечують значну частину міжрегіональних потоків сировини.

Проблема не обмежилася Ормузом. У Червоному морі два танкери із саудівською нафтою для Азії розвернулися, коли прямували до Баб-ель-Мандебської протоки. Причиною стали погрози хуситів, які заявили про намір блокувати саудівські нафтові перевезення через цей маршрут.

У матеріалі Reuters ідеться, що такі події вказують на ризик одночасного порушення судноплавства через два критично важливі енергетичні вузли. Хусити також повідомили судноплавним компаніям, що їм не слід завантажувати або розвантажувати вантажі в саудівських портах, інакше вони можуть стати ціллю.

Для ринку бензинів та інших нафтопродуктів цей логістичний фактор важливий через його вплив на доступність сирої нафти для НПЗ, тривалість рейсів, завантаження флоту та вартість морського транспортування.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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