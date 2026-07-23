Через Ормузьку протоку 22 липня не пройшло жодного видимого VLCC: Kpler зафіксував лише три товарні судна

Reuters 22 липня повідомило про подальше скорочення руху суден через Ормузьку протоку. За даними Kpler, у вівторок протоку перетнули лише три товарні судна проти чотирьох днем раніше, а видимого проходу великих нафтових танкерів класу VLCC не було.

Фізична логістика нафти залишається вразливою, навіть коли ринок бачить окремі цінові коливання

За даними Kpler, які наводить Reuters, 22 липня через Ормузьку протоку пройшли три товарні судна. Серед них вантажне судно Kaiser вийшло з протоки з вантажем, суховантаж H7 Smb8 увійшов у баласті, а Hsin Ocean увійшло з вантажем рафінованого пальмового олеїну.

Reuters окремо зазначає, що видимого проходу танкерів VLCC або LNG-танкерів у цей день не було. Для ринку сирої нафти це важливий фізичний індикатор, оскільки саме великі танкери забезпечують значну частину міжрегіональних потоків сировини.

Проблема не обмежилася Ормузом. У Червоному морі два танкери із саудівською нафтою для Азії розвернулися, коли прямували до Баб-ель-Мандебської протоки. Причиною стали погрози хуситів, які заявили про намір блокувати саудівські нафтові перевезення через цей маршрут.

У матеріалі Reuters ідеться, що такі події вказують на ризик одночасного порушення судноплавства через два критично важливі енергетичні вузли. Хусити також повідомили судноплавним компаніям, що їм не слід завантажувати або розвантажувати вантажі в саудівських портах, інакше вони можуть стати ціллю.

Для ринку бензинів та інших нафтопродуктів цей логістичний фактор важливий через його вплив на доступність сирої нафти для НПЗ, тривалість рейсів, завантаження флоту та вартість морського транспортування.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.