Ескалація на Близькому Сході загрожує відновленню світового виробництва пального

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Новий виток війни між США та Іраном ускладнив постачання нафти через Ормузьку протоку та поставив під загрозу заплановане збільшення завантаження азійських НПЗ. Одночасно заборона росії на експорт дизельного пального посилила дефіцит на глобальному ринку нафтопродуктів.

Європейські та американські НПЗ уже працюють майже на межі можливостей, тому швидко компенсувати нестачу дизельного пального вони не зможуть

Reuters повідомило 22 липня 2026 року, що світові НПЗ у третьому кварталі мали переробляти 81,6 млн барелів на добу — більш ніж на 4% більше, ніж у другому кварталі, але на 4% менше, ніж роком раніше.

Відновлення мало відбутися переважно в Азії. Однак обмеження експорту нафти з Перської затоки та загроза блокування саудівських постачань через Баб-ель-Мандеб можуть затримати доставлення сировини. Маржа виробництва газойлю й авіапального в Азії перевищила $65 за барель проти трохи більш ніж $20 до початку війни. Європейська маржа дизельного пального досягла рекордних $66,25 за барель.

Китайські НПЗ у червні використовували лише 58% потужностей, тому саме Китай має найбільший резерв для нарощування переробки. Wood Mackenzie очікує збільшення китайської переробки з 12,63 млн барелів на добу в червні до 13,96 млн у серпні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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