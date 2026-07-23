Ескалація на Близькому Сході загрожує відновленню світового виробництва пального

Новий виток війни між США та Іраном ускладнив постачання нафти через Ормузьку протоку та поставив під загрозу заплановане збільшення завантаження азійських НПЗ. Одночасно заборона росії на експорт дизельного пального посилила дефіцит на глобальному ринку нафтопродуктів.

Європейські та американські НПЗ уже працюють майже на межі можливостей, тому швидко компенсувати нестачу дизельного пального вони не зможуть

Reuters повідомило 22 липня 2026 року, що світові НПЗ у третьому кварталі мали переробляти 81,6 млн барелів на добу — більш ніж на 4% більше, ніж у другому кварталі, але на 4% менше, ніж роком раніше.

Відновлення мало відбутися переважно в Азії. Однак обмеження експорту нафти з Перської затоки та загроза блокування саудівських постачань через Баб-ель-Мандеб можуть затримати доставлення сировини. Маржа виробництва газойлю й авіапального в Азії перевищила $65 за барель проти трохи більш ніж $20 до початку війни. Європейська маржа дизельного пального досягла рекордних $66,25 за барель.

Китайські НПЗ у червні використовували лише 58% потужностей, тому саме Китай має найбільший резерв для нарощування переробки. Wood Mackenzie очікує збільшення китайської переробки з 12,63 млн барелів на добу в червні до 13,96 млн у серпні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.