США готують новий економічний тиск на Іран: у фокусі нафтовий флот, китайські НПЗ і банки

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

США готують новий економічний тиск на Іран: у фокусі нафтовий флот, китайські НПЗ і банки

Вашингтон розглядає подальше посилення санкцій проти іранського нафтового сектору. Серед можливих цілей Reuters називає незалежні китайські НПЗ, банки, перевізників і покупців нафти. Китай отримує понад 80% іранської нафти, що транспортується морем, за даними Kpler за 2025 рік.

Нові санкції можуть бути спрямовані на фінансову та логістичну інфраструктуру іранського нафтового експорту

Матеріал Reuters опубліковано 16 серпня 2026 року. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що нові заходи проти Ірану можуть бути оголошені вже наступного тижня. Після початку війни Вашингтон уже запровадив додаткові морські, енергетичні та фінансові санкції й розпочав морську блокаду.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, з початку другого президентського терміну Дональда Трампа санкції застосували більш ніж до 1 000 осіб, суден і літаків. Окремі заходи спрямовані проти іранського тіньового нафтового флоту та страхових структур.

Незалежні китайські НПЗ, відомі як teapots, забезпечують близько чверті нафтопереробних потужностей Китаю. Reuters зазначає, що їхня обмежена залежність від фінансової системи США частково знижує ефективність вторинних санкцій. Вашингтон також попереджав два великі китайські банки про можливі обмеження у разі проведення через них іранських коштів.

Бессент заявив, що США готують щодо Ірану заходи, яких «ніколи раніше не бачили».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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