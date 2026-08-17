США готують новий економічний тиск на Іран: у фокусі нафтовий флот, китайські НПЗ і банки

Вашингтон розглядає подальше посилення санкцій проти іранського нафтового сектору. Серед можливих цілей Reuters називає незалежні китайські НПЗ, банки, перевізників і покупців нафти. Китай отримує понад 80% іранської нафти, що транспортується морем, за даними Kpler за 2025 рік.

Нові санкції можуть бути спрямовані на фінансову та логістичну інфраструктуру іранського нафтового експорту

Матеріал Reuters опубліковано 16 серпня 2026 року. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що нові заходи проти Ірану можуть бути оголошені вже наступного тижня. Після початку війни Вашингтон уже запровадив додаткові морські, енергетичні та фінансові санкції й розпочав морську блокаду.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, з початку другого президентського терміну Дональда Трампа санкції застосували більш ніж до 1 000 осіб, суден і літаків. Окремі заходи спрямовані проти іранського тіньового нафтового флоту та страхових структур.

Незалежні китайські НПЗ, відомі як teapots, забезпечують близько чверті нафтопереробних потужностей Китаю. Reuters зазначає, що їхня обмежена залежність від фінансової системи США частково знижує ефективність вторинних санкцій. Вашингтон також попереджав два великі китайські банки про можливі обмеження у разі проведення через них іранських коштів.

Бессент заявив, що США готують щодо Ірану заходи, яких «ніколи раніше не бачили».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.