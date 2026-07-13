Заборона експорту дизпального з росії посилила глобальний дефіцит середніх дистилятів

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Заборона росії на експорт дизельного пального різко загострила ситуацію на світовому ринку дизпального. Reuters повідомляє, що російські відвантаження дизпального і газойлю 1–10 липня впали до 234 тис. барелів на добу проти 400 тис. барелів на добу в червні та близько 817 тис. барелів на добу в середньому у 2025 році.

Ринок дизпального реагує не лише на нафту, а й на втрату експортних потоків і дефіцит переробки

Reuters 11 липня повідомило, що рішення росії зупинити експорт дизельного пального спричинило ціновий стрибок на ринках США та Європи. За даними агентства, дизельне пальне є найбільшою часткою світового споживання нафтопродуктів, тому його дефіцит впливає на промисловість, сільське господарство, вантажні перевезення та генерацію електроенергії.

За даними Kpler, на які посилається Reuters, російські відвантаження дизельного пального і газойлю з 1 до 10 липня становили лише 234 тис. барелів на добу. Це нижче за 400 тис. барелів на добу в червні та майже в 3,5 раза менше за середній рівень 2025 року — близько 817 тис. барелів на добу.

На цьому тлі американські ф’ючерси на дизельне пальне з наднизьким вмістом сірки 9 липня зросли на 11% — до 154 доларів за барель, або до премії 80 доларів за барель до WTI. Європейські ф’ючерси на низькосірчистий газойль досягли рекордної премії до Brent — 60,77 долара за барель.

Додатковий тиск створили низькі запаси у США. Урядові дані, наведені Reuters, показали скорочення запасів дизельного пального більш ніж на 4,5 млн барелів за тиждень — до 97,8 млн барелів станом на 3 липня, що на 6% нижче за п’ятирічний середній рівень.

«США стали головним постачальником дизельного пального для ЄС і Великої Британії, коли було порушено рух через Ормузьку протоку, але кожен барель, який тепер перенаправляється до Латинської Америки, — це барель, який не потрапляє до Європи», — заявила Qilin Tam, керівниця напряму переробки FGE NexantECA.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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