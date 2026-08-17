Сербія продовжила знижений акциз на дизпальне до 59,23 динара за літр

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Сербія продовжила знижений акциз на дизпальне до 59,23 динара за літр

Сербія ще на тиждень, до 23 серпня, продовжила знижені акцизи на моторне пальне. Для дизпального ставка залишиться на рівні 59,23 динара за літр проти 74,04 динара до початку скорочень. Паралельно діють граничні роздрібні ціни та заборона експорту сирої нафти й нафтопродуктів до 31 серпня.

Сербський уряд одночасно застосовує акцизне послаблення, регулювання роздрібної ціни та обмеження експорту пального.

SeeNews опублікувало матеріал 17 серпня 2026 року. Уряд Сербії продовжив знижені акцизні ставки ще на один тиждень — до 23 серпня — для пом’якшення впливу високих світових цін на нафту на внутрішній ринок.

Акциз на бензин становитиме 57,60 динара за літр, що SeeNews наводить як $0,56 або €0,49, а на дизпальне — 59,23 динара за літр. Ставки не змінилися порівняно з попереднім тижнем.

До запровадження скорочень акциз становив 72 динари за літр бензину та 74,04 динара за літр дизпального. Уряд почав зменшувати ставки в середині березня після початку війни на Близькому Сході.

Окремо Сербія продовжила до 31 серпня заборону на експорт сирої нафти та нафтопродуктів, включно з дизпальним, бензином і авіапальним.

Із 2022 року сербський уряд щотижня встановлює максимальні роздрібні ціни на пальне. Для періоду 14–21 серпня максимальна ціна дизпального визначена на рівні 229 динарів за літр. Це на 2 динари більше, ніж попереднього тижня, і на 29 динарів більше, ніж на початку війни. Максимальна ціна бензину становить 200 динарів за літр — на 2 динари менше, ніж 7–14 серпня, та на 19 динарів більше порівняно з кінцем лютого.

SeeNews наводить курс €1 = 117,379 сербського динара.

Джерело: Terminal. За матеріалами: SeeNews.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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