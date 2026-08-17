Сербія продовжила знижений акциз на дизпальне до 59,23 динара за літр

Сербія ще на тиждень, до 23 серпня, продовжила знижені акцизи на моторне пальне. Для дизпального ставка залишиться на рівні 59,23 динара за літр проти 74,04 динара до початку скорочень. Паралельно діють граничні роздрібні ціни та заборона експорту сирої нафти й нафтопродуктів до 31 серпня.

Сербський уряд одночасно застосовує акцизне послаблення, регулювання роздрібної ціни та обмеження експорту пального.

SeeNews опублікувало матеріал 17 серпня 2026 року. Уряд Сербії продовжив знижені акцизні ставки ще на один тиждень — до 23 серпня — для пом’якшення впливу високих світових цін на нафту на внутрішній ринок.

Акциз на бензин становитиме 57,60 динара за літр, що SeeNews наводить як $0,56 або €0,49, а на дизпальне — 59,23 динара за літр. Ставки не змінилися порівняно з попереднім тижнем.

До запровадження скорочень акциз становив 72 динари за літр бензину та 74,04 динара за літр дизпального. Уряд почав зменшувати ставки в середині березня після початку війни на Близькому Сході.

Окремо Сербія продовжила до 31 серпня заборону на експорт сирої нафти та нафтопродуктів, включно з дизпальним, бензином і авіапальним.

Із 2022 року сербський уряд щотижня встановлює максимальні роздрібні ціни на пальне. Для періоду 14–21 серпня максимальна ціна дизпального визначена на рівні 229 динарів за літр. Це на 2 динари більше, ніж попереднього тижня, і на 29 динарів більше, ніж на початку війни. Максимальна ціна бензину становить 200 динарів за літр — на 2 динари менше, ніж 7–14 серпня, та на 19 динарів більше порівняно з кінцем лютого.

SeeNews наводить курс €1 = 117,379 сербського динара.

Джерело: Terminal. За матеріалами: SeeNews.