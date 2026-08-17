Indian Oil збільшить переробні потужності на 19% і розширює інструменти захисту від перебоїв

Indian Oil Corp. планує збільшити переробні потужності групи на 19%, розширює спотові закупівлі нафти, працює над торговельним підрозділом і збільшенням запасів LPG. S&P Global Energy повідомляє, що порушення постачання через Ормузьку протоку зробило нарощування резервів одним зі стратегічних пріоритетів компанії.

IOC поєднує збільшення переробки з диверсифікацією закупівель, розвитком трейдингу та нарощуванням запасів пального.

S&P Global Energy опублікувала інтерв’ю з керівництвом Indian Oil Corp. 17 серпня 2026 року. Компанія планує збільшити сукупні переробні потужності групи на 19% і до 2040 року підвищити свою частку на енергетичному ринку Індії з 9% до 12%.

Арвіндер Сінгх Сахні, голова Indian Oil Corp., повідомив Platts, що переробні потужності групи, включно з Chennai Petroleum Corp., наступного фінансового року мають наблизитися до 100 млн тонн проти приблизно 84 млн тонн.

«Переробні потужності нашої групи, включно з Chennai Petroleum Corp., наступного фінансового року наблизяться до 100 млн тонн проти приблизно 84 млн тонн».

За оцінкою S&P Global Energy CERA, переробні потужності Індії наприкінці 2027 року досягнуть 5,85 млн барелів на добу — на 0,6 млн барелів на добу більше, ніж у 2025 році. Розширення підприємств IOCL у Panipat, Koyali та Barauni має додати 346 тис. барелів на добу.

IOC також розглядає створення підрозділу для торгівлі сирою нафтою та нафтопродуктами, щоб диверсифікувати бізнес і використовувати можливості глобального арбітражу.

Після перебоїв у Ормузькій протоці стратегічним пріоритетом стало збільшення сховищ LPG. Дві підземні каверни Індії мають сукупну місткість близько 140 тис. тонн. Разом із наземними сховищами це забезпечує приблизно 22 дні покриття постачання. CERA оцінює можливе збільшення загальної місткості сховищ LPG приблизно на 410 тис. тонн протягом наступних двох-трьох років.

У квітні–червні частка спотових закупівель нафти IOC зросла до 84% проти 51% роком раніше. Компанія прагне збалансованого співвідношення довгострокових і спотових закупівель 50:50, але геополітична ситуація змістила структуру на користь споту. IOC також шукає додаткові обсяги в Бразилії та Південній Америці для диверсифікації джерел сировини.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.