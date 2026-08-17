США шукають можливість збільшити випуск пального на НПЗ через бензин дорожчий за $4 за галон

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що проведе переговори з американськими НПЗ щодо подальшого збільшення виробництва пального. Середня ціна звичайного бензину в США перевищує $4,06 за галон і більш ніж на $1 вища, ніж рік тому.

Американські НПЗ уже працюють на високому завантаженні, але уряд шукає додаткові можливості наростити випуск

17 серпня Кріс Райт заявив журналістам у Мідленді, штат Техас, що планує обговорити з переробними компаніями, які дії уряду можуть допомогти їм додатково збільшити пропускну здатність.

Reuters зазначає, що американські НПЗ уже працюють із високим завантаженням, оскільки високі ціни на пальне підвищили маржу переробки. Водночас частина нафтопереробних потужностей Близького Сходу працює зі зниженим навантаженням.

«НПЗ Сполучених Штатів працюють на рекордно високому рівні, але на Близькому Сході є НПЗ, які знизили завантаження. Тому сьогодні я говоритиму з низкою американських переробників про те, що уряд може зробити, щоб допомогти їм ще більше збільшити переробку», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Райт назвав збільшення випуску нафтопродуктів у США та інших країнах ключовим шляхом до зниження бензинових цін. За даними автомобільної організації AAA, середня ціна звичайного бензину перевищує $4,06 за галон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.