США шукають можливість збільшити випуск пального на НПЗ через бензин дорожчий за $4 за галон

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

США шукають можливість збільшити випуск пального на НПЗ через бензин дорожчий за $4 за галон

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що проведе переговори з американськими НПЗ щодо подальшого збільшення виробництва пального. Середня ціна звичайного бензину в США перевищує $4,06 за галон і більш ніж на $1 вища, ніж рік тому.

Американські НПЗ уже працюють на високому завантаженні, але уряд шукає додаткові можливості наростити випуск

17 серпня Кріс Райт заявив журналістам у Мідленді, штат Техас, що планує обговорити з переробними компаніями, які дії уряду можуть допомогти їм додатково збільшити пропускну здатність.

Reuters зазначає, що американські НПЗ уже працюють із високим завантаженням, оскільки високі ціни на пальне підвищили маржу переробки. Водночас частина нафтопереробних потужностей Близького Сходу працює зі зниженим навантаженням.

«НПЗ Сполучених Штатів працюють на рекордно високому рівні, але на Близькому Сході є НПЗ, які знизили завантаження. Тому сьогодні я говоритиму з низкою американських переробників про те, що уряд може зробити, щоб допомогти їм ще більше збільшити переробку», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Райт назвав збільшення випуску нафтопродуктів у США та інших країнах ключовим шляхом до зниження бензинових цін. За даними автомобільної організації AAA, середня ціна звичайного бензину перевищує $4,06 за галон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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