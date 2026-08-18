Низький Рейн майже зупинив постачання пального з ARA до частини Німеччини

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Низький Рейн майже зупинив постачання пального з ARA до частини Німеччини

Історично низький рівень води в Рейні різко обмежив доставку пального з хабу Амстердам–Роттердам–Антверпен углиб Німеччини. У районі Кауб рівень води знизився до 11 см. Argus фіксує зниження обсягів дизпального на 21% за тиждень і на 29% проти минулого року, хоча слабкий попит поки обмежує наслідки дефіциту логістики.

Річкова логістика стала вузьким місцем, але слабкий попит і альтернативне постачання з НПЗ частково компенсують обмеження.

Argus Media опублікувала матеріал 17 серпня 2026 року. Упродовж тижня, що завершився 14 серпня, рівень Рейну впав до історичних мінімумів. У ключовій точці Кауб на Середньому Рейні останнє значення становило лише 11 см.

Через це постачання з ARA до нафтобаз на річці Майн і до пунктів призначення на Верхньому Рейні практично зупинилося. На ділянці південніше Карлсруе в напрямку Швейцарії судноплавство стало майже неможливим. Основна транспортна активність зосередилася на Нижньому Рейні, де Дуйсбург, Дортмунд і Нойс залишаються доступними, але можливе завантаження суден суттєво обмежене.

Судновласники, за інформацією Argus, не очікують швидкого поліпшення через відсутність масштабних опадів. Водночас попит на середні дистиляти у Німеччині залишається слабким. Обсяги спотових продажів пічного палива, дизпального та бензину за тиждень до 14 серпня знизилися як порівняно з попереднім тижнем, так і в річному вимірі.

Обсяги дизпального, про які повідомили учасники ринку Argus, скоротилися приблизно на 21% за тиждень і на 29% проти відповідного періоду минулого року. Певну підтримку попиту забезпечував сезон збирання врожаю.

Частина покупців переключилася на південь Німеччини. Серед альтернативних джерел Argus називає НПЗ Miro у Карлсруе потужністю 310 тис. барелів на добу. Раніше надлишкова пропозиція комплексу Bayernoil Neustadt-Vohburg потужністю 215 тис. барелів на добу також приваблювала покупців, однак технічний збій на цьому підприємстві звузив пропозицію середніх дистилятів і підвищив ціни.

У результаті обсяги пічного палива та дизпального на півдні Німеччини за останній тиждень впали більш ніж на 60%.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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