Північна Ірландія перевірила 87 АЗС на точність відпуску бензину та дизпального

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Північна Ірландія перевірила 87 АЗС на точність відпуску бензину та дизпального

Trading Standards Service Північної Ірландії провела 87 позапланових перевірок продавців пального на тлі зростання цін. Інспектори перевірили 371 одиницю обладнання: 12 не відповідали допустимим межам похибки, а на 39 виявили неправильні або відсутні пломби.

Контроль точності паливороздавального обладнання посилено на тлі підвищення вартості пального

Кампанія тривала з квітня до липня та охопила супермаркетні й звичайні АЗС, невеликі сільські станції, марини та інших продавців рідкого пального.

У межах 87 перевірок інспектори дослідили 371 одиницю обладнання. 64 одиниці пройшли повторну метрологічну перевірку, 12 не відповідали допустимій межі похибки, на 10 виявили невідповідне маркування, ще на 10 — неправильні або відсутні інформаційні таблички.

Найпоширенішою технічною проблемою стали пломби: неправильні або відсутні пломби виявили на 39 одиницях обладнання.

Trading Standards Service повідомила, що обладнання з виявленими порушеннями негайно виводили з експлуатації для ремонту, калібрування або регулювання. За можливості колонки повторно перевіряли того самого дня. Подальші контрольні візити підтвердили усунення виявлених порушень.

«Споживачі мають право отримувати саме ту кількість пального, за яку вони платять», — заявила заступниця головного інспектора з метрології Judith Gough.

Відомство також нагадало про сервіс Fuel Finder, який надає дані про ціни на пальне стороннім застосункам і сайтам для порівняння вартості на АЗС.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Department for the Economy, Northern Ireland.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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