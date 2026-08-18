Північна Ірландія перевірила 87 АЗС на точність відпуску бензину та дизпального

Trading Standards Service Північної Ірландії провела 87 позапланових перевірок продавців пального на тлі зростання цін. Інспектори перевірили 371 одиницю обладнання: 12 не відповідали допустимим межам похибки, а на 39 виявили неправильні або відсутні пломби.

Контроль точності паливороздавального обладнання посилено на тлі підвищення вартості пального

Кампанія тривала з квітня до липня та охопила супермаркетні й звичайні АЗС, невеликі сільські станції, марини та інших продавців рідкого пального.

У межах 87 перевірок інспектори дослідили 371 одиницю обладнання. 64 одиниці пройшли повторну метрологічну перевірку, 12 не відповідали допустимій межі похибки, на 10 виявили невідповідне маркування, ще на 10 — неправильні або відсутні інформаційні таблички.

Найпоширенішою технічною проблемою стали пломби: неправильні або відсутні пломби виявили на 39 одиницях обладнання.

Trading Standards Service повідомила, що обладнання з виявленими порушеннями негайно виводили з експлуатації для ремонту, калібрування або регулювання. За можливості колонки повторно перевіряли того самого дня. Подальші контрольні візити підтвердили усунення виявлених порушень.

«Споживачі мають право отримувати саме ту кількість пального, за яку вони платять», — заявила заступниця головного інспектора з метрології Judith Gough.

Відомство також нагадало про сервіс Fuel Finder, який надає дані про ціни на пальне стороннім застосункам і сайтам для порівняння вартості на АЗС.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Department for the Economy, Northern Ireland.