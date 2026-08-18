Трафік через Ормузьку протоку впав до рекордного мінімуму — одного судна за добу

Через Ормузьку протоку 16 серпня пройшло лише одне судно проти восьми днем раніше, повідомила S&P Global Energy 17 серпня з посиланням на Commodities at Sea. Це найнижчий зафіксований рівень трафіку. Одночасно Joint Maritime Information Center повідомив про три атаки на судна в районі протоки за попередні 72 години.

Рекордне скорочення судноплавства зберігає фізичні обмеження для морських потоків енергоресурсів із Перської затоки.

S&P Global Energy опублікувала дані 17 серпня 2026 року. За інформацією S&P Global Commodities at Sea, 16 серпня Ормузьку протоку перетнуло лише одне судно, тоді як 15 серпня таких суден було вісім.

Єдиним судном, яке пройшло протоку, був танкер класу MR Lubna, придбаний Saudi National Chemical Carriers у червні. За даними Commodities at Sea, судно рухалося до Перської затоки з Оманської затоки без видимих сигналів і 17 серпня востаннє спостерігалося біля Мусандаму в Омані. Зазначеним пунктом призначення був порт Міна-Сакр у Рас-ель-Хаймі, ОАЕ.

Bahri та SABIC, які спільно володіють National Chemical Carriers, на запити про коментар оперативно не відповіли.

Joint Maritime Information Center, який підтримує ВМС США, станом на 16 серпня повідомив про три атаки на судна в районі Ормузької протоки протягом попередніх 72 годин. Міністерство закордонних справ ОАЕ 15 серпня заявило про атаку на пов’язане з ADNOC судно під час проходження протокою. За даними міністерства, цьому передували ще дві атаки на пов’язані з ADNOC судна 14 серпня та одна — 8 серпня.

Загальна кількість суден, що перетнули лінію американської морської блокади, 16 серпня становила 37 проти 53 днем раніше. На іншому стратегічному маршруті — через Баб-ель-Мандебську протоку — трафік скоротився до 37 суден із 40.

S&P Global також зафіксувала рух через Баб-ель-Мандебську протоку пакистанського танкера класу Aframax Mardan, який двома днями раніше завантажив саудівську нафту в Янбу.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.