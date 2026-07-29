Dangote Group залучила $2,5 млрд для розширення НПЗ до 1,4 млн барелів на добу

Dangote Group залучила $2,5 млрд приватного фінансування для майбутнього розширення НПЗ Lekki в Нігерії. Компанія планує збільшити потужність до 1,4 млн барелів на добу до кінця 2028 року.
Найбільший НПЗ Африки готується більш ніж подвоїти потужність
Dangote Group керує заводом Lekki в Нігерії. Поточна потужність НПЗ становить 650 000 барелів на добу.
За наведеними даними, компанія залучила $2,5 млрд приватного фінансування для майбутнього розширення. Плановий рівень потужності — 1,4 млн барелів на добу. Досягти цього показника Dangote Group планує вже до кінця 2028 року. Це найбільший НПЗ в Африці.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.