Індія планує купувати у США до чверті імпорту LPG у 2027 році

Індійські державні нафтопереробні компанії готують тендери на імпорт скрапленого нафтового газу зі США у 2027 році. За даними Reuters, Індія прагне зменшити залежність від Близького Сходу після перебоїв через Ормузьку протоку та може закуповувати у США до чверті свого імпорту LPG.

Зміна структури індійського імпорту посилює значення США як джерела LPG для глобального ринку

Reuters 28 липня повідомило з посиланням на три джерела, що Індія планує у 2027 році купувати у США до чверті свого імпорту LPG. Йдеться про скраплений нафтовий газ, який в Індії широко використовується як паливо для домогосподарств.

Джерела агентства повідомили, що державні компанії Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum Corp протягом одного-двох місяців мають оголосити тендери на закупівлю американського LPG на 2027 рік. Індійська делегація, за даними Reuters, імовірно відвідає США наступного місяця.

Матеріал прямо пов’язує зміну імпортної стратегії з перебоями в Ормузькій протоці. За даними Reuters, на початку 2026 року Індія пережила найгірший дефіцит LPG після того, як війна між США та Іраном і закриття Ормузької протоки порушили постачання. Уряд був змушений застосувати надзвичайні заходи та переорієнтувати частину нафтохімічної сировини з промисловості на домогосподарства.

У 2025 році Індія придбала близько 90% із 21,85 млн тонн імпорту LPG на Близькому Сході. Імпорт забезпечував приблизно 66% внутрішнього споживання LPG. За даними Reuters, імпорт LPG зі США до Індії у червні вперше перевищив 1 млн тонн, а річний обсяг у 2026 році може перевищити початкову контрактну ціль у 2,2 млн тонн.

У січні-червні 2026 року споживання LPG в Індії знизилося майже на 8% у річному вимірі — до 14,7 млн тонн. Імпорт за цей період скоротився приблизно на 28% — до майже 7,5 млн тонн. За даними Reuters, споживання у 2026 році очікується на рівні 30 млн тонн через обмежене постачання, а у 2027 році імпорт може зрости приблизно до 20 млн тонн на тлі відновлення попиту до близько 31 млн тонн.

Для європейського ринку LPG ця новина важлива як індикатор перерозподілу глобальних потоків скрапленого газу. Reuters фіксує, що великий азійський імпортер переорієнтовується на американський ресурс після логістичного шоку в Ормузькій протоці. Це не є прямим прогнозом для Європи або України, але показує, що безпека маршрутів і диверсифікація джерел залишаються ключовими чинниками ринку LPG.

Молодший міністр нафти Індії Суреш Гопі заявив парламенту:

«Диверсифікація імпорту LPG здійснюється для забезпечення безпеки постачання та зменшення ризиків, що виникають через регіональні перебої або геополітичні події».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.