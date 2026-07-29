росія продовжить заборону на експорт бензину до кінця 2026 року

москва продовжить заборону на експорт бензину до кінця 2026 року. У матеріалі причиною названо атаки українських дронів, які порушують роботу НПЗ і залишають окремі південні регіони без пального.

Обмеження на дизель можуть бути зняті відносно скоро

За наведеними даними, росія збереже заборону на експорт бензину до кінця 2026 року. Це рішення пов’язане з тим, що атаки українських дронів продовжують порушувати роботу нафтопереробних заводів.

У матеріалі також зазначено, що деякі південні регіони залишаються без пального. Водночас обмеження на експорт дизельного пального можуть бути зняті відносно скоро.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.