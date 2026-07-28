Лівія зупинила видобуток на родовищі El Feel потужністю 90 000 барелів на добу

Лівійська NOC зупинила видобуток на родовищі El Feel після захоплення виробничих об’єктів демонстрантами. Потужність родовища становить 90 000 барелів на добу.
Порушення експорту нафти і газового постачання тривало кілька годин
Лівійська NOC, тобто національна нафтова компанія, зупинила видобуток на родовищі El Feel, також відомому як Elephant. Потужність об’єкта становить 90 000 барелів на добу.
Після захоплення виробничих об’єктів демонстрантами також були скорочені потоки на родовищі Wafa. Це порушило експорт нафти та постачання газу на кілька годин. Урядові війська згодом відновили контроль над обома родовищами.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.