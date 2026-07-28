Закриття CPC скоротило видобуток нафти в Казахстані до 1 млн барелів на добу

Видобуток нафти в Казахстані впав із 2,16 млн до 1 млн барелів на добу після призупинення роботи терміналу CPC на чорноморському узбережжі росії.
Атаки дронів зупинили термінал на тиждень
За наведеними даними, у червні Казахстан видобував 2,16 млн барелів на добу. Після закриття CPC показник скоротився до 1 млн барелів на добу.
Причиною стало те, що атаки дронів змусили призупинити роботу терміналу CPC на чорноморському узбережжі росії на тиждень. CPC — це експортний маршрут, через який транспортується нафта.
Відновлення завантажень CPC цього тижня може спричинити швидке відновлення видобутку.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.