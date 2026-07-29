Італія тимчасово знизить акцизи на дизель на €0,17 за літр до 6 серпня

Уряд Італії тимчасово знизить акцизи на дизельне пальне на €0,17 за літр до 6 серпня. На цей захід планується спрямувати €125 млн.

Податкове послаблення має стримати протести через зростання цін на пальне

Акциз — це паливний податок, який входить до кінцевої ціни моторного пального. За наведеними даними, Італія тимчасово зменшить цей податок на дизельне пальне на €0,17/л.

Рішення діятиме до 6 серпня. Мета заходу — стримати протести через зростання цін на пальне. Вартість податкового послаблення для бюджету оцінена у €125 млн.

Державний борг Італії наближається до 139% ВВП.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.